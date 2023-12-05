Єфросиніна гнівно звернулася до фанатів серіалу "Слово пацана"

Телеведуча Маша Єфросиніна. Фото: скриншот з відео

Телеведуча Маша Єфросиніна обурилася бажанням деяких українців дивитися російськомовний контент. Зірка у різкій формі звернулася до блогерів, які популяризують скандальний серіал "Слово пацана".

Про це стало відомо з Instagram Єфросиніної.

Читайте також:

Коментар ведучої про скандальний серіал "Слово пацана"

Маша Єфросиніна неодноразово заявляла, що не має часу на обговорення скандальних тем, адже зайнята власним життям і заощаджує сили на дійсно важливі речі. Але у випадку з неоднозначною ситуацією навколо російськомовного серіалу "Слово пацана", ведуча зробила виняток.

"Вкотре за ці 2 роки майже безперервно російськомовний контент лідирує в чартах прослуховувань, переглядів серед українського населення. Більше того, останніми днями кілька українських блогерів (бо в них є аудиторія, і не маленька) достатньо активно обговорюють всі перипетії російськомовного серіалу "Слово пацана". От так, не дає, їм, су*о, життя, що ж там в тій за*упі відбувається", — говорить телеведуча.

Нещодавно ведуча поспілкувалася зі своєю приятелькою, чия мама живе в Маріуполі. Єфросиніна розповіла подробиці життя українців, які зараз перебувають на окупованій території.

"Уявіть собі ситуацію, як в Маріуполі, в своєму місті. Коли ви не можете отримати медичну допомогу, якщо у вас немає руського паспорту. Ви будете завжди під репресіями...У вас немає ваших застосунків, доступу до Instagram, TikTok, тому що, мовляв, так неправильно. Давайте, вперед, туди! Тільки не туди, де за ваші сраки, за вас, за*уп, прямо зараз, в цю хвилину, су*о, гинуть українські чоловіки та жінки", — говорить Маша до тих, хто не споживає російськомовний контент.

"Слово пацана. Kpoв на асфальті" — новий російський серіал, який став популряним у соцмережі. У проєкті йдеться про розбірки банд у 1990-х роках. Головному герою 14 років. Хлопець приєднується до одного з молодіжних вуличних угрупувань Події відбуваються наприкінці 1980-х років у Казані.

Нагадаємо, Катя Осадча висловилась щодо скандального образу коломиянки у серіалі ''Встигнути до 30''.

Раніше Єфросиніна прокоментувала затримання кримського студента через Фаріон.