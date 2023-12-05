Ефросинина гневно обратилась к фанатам сериала "Слово пацана"

Телеведущая Маша Ефросинина. Фото: скрин с видео

Телеведущая Маша Ефросинина возмутилась желанием некоторых украинцев смотреть русскоязычный контент. Звезда в резкой форме обратилась к блогерам, популяризирующим скандальный сериал "Слово пацана".

Об этом стало известно из Instagram Ефросининой.

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Маша Ефросинина неоднократно заявляла, что у нее нет времени на обсуждение скандальных тем, потому что занята собственной жизнью и экономит силы на действительно важные вещи. Но в случае с неоднозначной ситуацией вокруг русскоязычного сериала "Слово пацана", ведущая сделала исключение.

"В очередной раз за эти 2 года почти непрерывно русскоязычный контент лидирует в чартах прослушиваний, просмотров среди украинского населения. Более того, в последние дни несколько украинских блогеров (потому что у них есть аудитория, и не маленькая) достаточно активно обсуждают все перипетии русскоязычного сериала "Слово пацана". Вот так, не дает, им, су*а, жизни, что же там в той за*упе происходит", — говорит телеведущая.

Недавно ведущая пообщалась с приятельницы, чья мама живет в Мариуполе. Ефросинина рассказала подробности жизни украинцев, которые сейчас находятся на оккупированной территории.

"Представьте себе ситуацию, как в Мариуполе, в своем городе. Когда вы не можете получить медицинскую помощь, если у вас нет русского паспорта. Вы будете всегда под репрессиями...У вас нет ваших приложений, доступа к Instagram, TikTok, потому что, мол, так неправильно. Давайте, вперед, туда! Только не туда, где за ваши сраки, за вас, за*уп, прямо сейчас, в эту минуту, су*а, гибнут украинские мужчины и женщины", — говорит Маша тем, кто не смотрит русскоязычный контент.

"Слово пацана. Kpoв на асфальте" — новый российский сериал, ставший популяhным в соцсети. В проекте идет речь о разборках банд в 1990-х годах. Главному герою 14 лет. Парень присоединяется к одной из молодежных уличных группировок. События происходят в конце 1980-х годов в Казани.

Напомним, Катя Осадча высказалась по поводу скандального образа коломыянки в сериале ''Успеть до 30''.

Ранее Ефросинина прокомментировала задержание крымского студента из-за Фарион.