Новий сезон шоу Розсміши коміка викликав бурхливу реакцію в мережі

Новий сезон розважального шоу "Розсміши коміка". Фото: Instagram "Нового каналу"

У мережі прокоментували зйомки нового сезону українського розважального шоу "Розсміши коміка". Зокрема, люди почали негативно висловлюватися стосовно проєкту, де з’являться нові судді та ведучий, через повномасштабну війну в Україні.

Відповідною публікацією поділилися на офіційній сторінці "Нового каналу" в Instagram.

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Зйомки нового сезону шоу "Розсміши коміка"

Розпочалися зйомки українського розважального проєкту "Розсміши коміка", який тепер показуватимуть на "Новому каналі".

У новому сезоні змінилися судді цього шоу і сам ведучий. Так, у складі членів журі сидітиме ведуча Леся Нікітюк і комік Юрій Ткач. А ось вестиме цей сезон актор "Жіночого кварталу" і зірка Improv Live Show Валентин Міхієнко.

"Студія "Квартал 95" спеціально для "Нового каналу" знімає легендарний народний розважальний проект "Розсміши коміка". Щоправда, шоу трішки оновило назву. Чекайте "Розсміши коміка по-Новому". Студія тепер у жовто-зелених кольорах, а знайомий саундтрек переспівали нові коміки", — розповіли на сторінці "Нового каналу".

Новина про зйомки нового сезону шоу "Розсміши коміка". Фото: скриншот з Instagram

Сама Леся Нікітюк згадує, що вперше вона взяла участь у шоу "Розсміши коміка" ще десять років тому. Вона зазначила, що не планувала виграти гроші, а лише виступити на сцені і розсмішити людей.

"Мені б дуже хотілося, щоб з моєї легкої руки та усмішки на певній секунді в когось з учасників стартувала кар’єра. Кортить побачити молодих, талановитих і веселих людей. Адже гумор — це риса українського народу, яка рятує навіть у найтемніші часи. Наші військові, відбиваючи атаки, теж жартують. Це піднімає їм бойовий дух. Тож гумористи дуже потрібні Україні!" — каже Леся Нікітюк.

Реакція мережі на новий сезон шоу "Розсміши коміка"

Побачивши таку новину, користувачі мережі не змогли промовчати і почали висловлювати свою думку в коментарях під публікацією.

Що за прикол? Щодня на фронті втрати, то чиїсь сини, чоловіки, батьки. А ці тут ржуть? Не соромно взагалі в такий час д*більні шоу знімати? Принципово дивитися не буду! На фронт цих ухилянтів

Сподіваюсь, рейтинги будуть нульовими. Зомбоящік, щоб люди менше думали, як там хлопці на фронті. Самі ж затягуєте війну

ТЦК на зйомки запросіть замість масовки

Кому там сильно смішно? Від чого? Ви геть головою хворі? В нас щодня військові гинуть

Коментар зі сторінки "Нового каналу". Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки "Нового каналу". Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки "Нового каналу". Фото: скриншот з Instagram

Що відомо про шоу "Розсміши коміка"

"Розсміши коміка" — це народне гумористичне шоу, в якому багато людей приходять, щоб виграти гроші. Учасники за одну хвилину повинні розсмішити коміків, щоб отримати приз.

За багато років цей проєкт мав різних ведучих і членів журі, наприклад Євгена Кошового, Володимира Дантеса і навіть самого Володимира Зеленського, який нині є президентом України.

Актори Юрій Ткач і Євген Кошовий у шоу "Розсміши коміка". Фото: скриншот з YouTube

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