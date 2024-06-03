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Єфросиніна зворушливо привітала головного тренера збірної України з футболу з ювілеєм

3 червня 2024 23:28
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Стас Кожушко
Редактор
Маша Єфросиніна зворушливо привітала Сергія Реброва з 50-річчям
Телеведуча, громадська діячка Маша Єфросиніна. Фото: Instagram/mashaefrosinina
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В понеділок, 3 червня, головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров відзначив ювілей. Видатному спортсмену виповнилося 50 років. З цієї нагоди телеведуча, громадська діячка Маша Єфросиніна зворушливо привітала його з іменинами.

Відповідна сторіз з’явилась в Instagram Єфросиніної.

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Єфросиніна привітала Реброва з ювілеєм

За словами телеведучої, до початку повномасштабної війни вона знала Сергія Реброва як видатного футболіста. Але після 24 лютого 2022 року нинішній головний тренер збірної України з футболу почав підтримувати підопічних фонду Єфросиніної.

"Завдяки йому ми евакуювали та забезпечили всім необхідним багато родин з окупованих територій. Звісно, аж ніяк він навіть не натякав, щоб я про це розповідала. Він взагалі про менше слів більше дій", — зазначила Єфросиніна.

Телеведуча висловила сподівання, що Ребров пробачить їй за це зізнання. Єфросиніна вважає, що багато українців не розповідають публічно про свою благодійну, волонтерську діяльність. Але, на думку шоувумен, це було б прикладом для інших.

"З днем народження, Сергію! Бажаю успіху вам та збірній України з футболу на Євро-2024", — підсумувала Єфросиніна.

Єфросиніна привітала Реброва з 50-річчям
Єфросиніна привітала Реброва з 50-річчям. Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

Нагадаємо, раніше ми писали, що збірна України з футболу привітала Реброва з ювілеєм перед матчем із Німеччиною. Також ми розповідали, що родина Єфросиніної зібралася разом вперше за цілий рік.

Сергій Ребров
День народження
Маша Єфросініна
українські зірки

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