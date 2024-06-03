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Ефросинина трогательно поздравила главного тренера сборной Украины по футболу с юбилеем

3 июня 2024 23:28
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Стас Кожушко
Редактор
Маша Ефросинина трогательно поздравила Сергея Реброва с 50-летием
Телеведущая, общественный деятель Маша Ефросинина. Фото: Instagram/mashaefrosinina
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В понедельник, 3 июня, главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров отметил юбилей. Выдающемуся спортсмену исполнилось 50 лет. По этому случаю телеведущая, общественный деятель Маша Ефросинина трогательно поздравила его с именинами.

Соответствующая сториз появилась в Instagram Ефросининой.

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Ефросинина поздравила Реброва с юбилеем

По словам телеведущей, до начала полномасштабной войны она знала Сергея Реброва как величайшего футболиста. Но после 24 февраля 2022 года нынешний главный тренер сборной Украины по футболу начал поддерживать подопечных фонда Ефросининой.

"Благодаря ему мы эвакуировали и обеспечили всем необходимым многие семьи с оккупированных территорий. Конечно, он даже не намекал, чтобы я об этом рассказывала. Он вообще про меньше словбольше действий", — отметила Ефросинина.

Телеведущая выразила надежду, что Ребров простит ее за это признание. Ефросинина считает, что многие украинцы не рассказывают публично о своей благотворительной, волонтерской деятельности. Но, по мнению шоувумен, это было бы примером для других.

"С днем рождения, Сергей! Желаю успеха вам и сборной Украины по футболу на Евро-2024", — подытожила Ефросинина.

Ефросинина поздравила Реброва с 50-летием
Ефросинина поздравила Реброва с 50-летием. Скриншот: Instagram/mashaefrosinina

Напомним, ранее мы писали, что сборная Украины по футболу поздравила Реброва с юбилеем перед матчем с Германией. Также мы рассказывали, что семья Ефросининой собралась вместе впервые за целый год.

Сергей Ребров
День рождения
Маша Ефросинина
украинские звезды

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