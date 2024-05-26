Маша Єфросиніна зібрала разом всю родину вперше за цілий рік

Шоувумен, громадська діячка Маша Єфросиніна. Фото: Instagram/mashaefrosinina

Напередодні, 25 травня, шоувумен Маша Єфросиніна відзначила день народження. Телезірці виповнилось 45 років. Сюрприз їй зробили найрідніші люди.

Про це Єфросиніна розповіла в сторіз свого Instagram.

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За словами шоувумен, потішити її на день народження вирішили чоловік Тімур Хромаєв (служить в ЗСУ) та єдина донька Нана, яка живе за кордоном. З Машею той момент був син Олександр та близькі люди.

"Зібралися найближчі моєму серцю люди, щоб я відчула свято. Я вирішила собі дозволити розчинитися в такому рідкісному моменті і відклала телефон", — написала Маша.

Маша Єфросиніна з чоловіком та дітьми. Фото: Instagram/mashaefrosinina

Єфросиніна зізналась, що її близькі люди не казали їй про удар окупантів по "Епіцентру" в Харкові. Про це Маша дізналась лише коли їхала додому.

"І знов відчула цей тільки нам, українцям, відомий миттєвий емоційний стрибок з щастя в пекло. Виходить, що фізично відчувати справжню радість та насолоду ти можеш, лише механічно погрузивши себе в інформаційний вакуум", — підсумувала Єфросиніна.

Маша Єфросиніна з родиною за три роки до початку повномасштабної війни. Фото: Viva!

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дмитро Монатік став наставником нового музичного шоу. Також ми розповідали, що у свій день народження співачка Руслана Лижичко (Ruslana) показала епізод майбутнього музичного шоу.