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Родина Єфросиніної зібралась разом вперше за цілий рік

26 травня 2024 20:35
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Стас Кожушко
Редактор
Маша Єфросиніна зібрала разом всю родину вперше за цілий рік
Шоувумен, громадська діячка Маша Єфросиніна. Фото: Instagram/mashaefrosinina
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Напередодні, 25 травня, шоувумен Маша Єфросиніна відзначила день народження. Телезірці виповнилось 45 років. Сюрприз їй зробили найрідніші люди. 

Про це Єфросиніна розповіла в сторіз свого Instagram.

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За словами шоувумен, потішити її на день народження вирішили чоловік Тімур Хромаєв (служить в ЗСУ) та єдина донька Нана, яка живе за кордоном. З Машею  той момент був син Олександр та близькі люди.

"Зібралися найближчі моєму серцю люди, щоб я відчула свято. Я вирішила собі дозволити розчинитися в такому рідкісному моменті і відклала телефон", — написала Маша. 

Маща Єфросиніна з чоловіком та дітьми
Маша Єфросиніна з чоловіком та дітьми. Фото: Instagram/mashaefrosinina

Єфросиніна зізналась, що її близькі люди не казали їй про удар окупантів по "Епіцентру" в Харкові. Про це Маша дізналась лише коли їхала додому. 

"І знов відчула цей тільки нам, українцям, відомий миттєвий емоційний стрибок з щастя в пекло. Виходить, що фізично відчувати справжню радість  та насолоду ти можеш, лише механічно погрузивши себе в інформаційний вакуум", — підсумувала Єфросиніна.

Маша Єфросиніна родина
Маша Єфросиніна з родиною за три роки до початку повномасштабної війни. Фото: Viva!

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дмитро Монатік став наставником нового музичного шоу. Також ми розповідали, що у свій день народження співачка Руслана Лижичко (Ruslana) показала епізод майбутнього музичного шоу.

День народження
родина
Маша Єфросініна
українські зірки

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