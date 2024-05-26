Маша Єфросиніна зібрала разом всю родину вперше за цілий рік

Родина Єфросиніної зібралась разом вперше за цілий рік
Напередодні, 25 травня, шоувумен Маша Єфросиніна відзначила день народження. Телезірці виповнилось 45 років. Сюрприз їй зробили найрідніші люди.
Про це Єфросиніна розповіла в сторіз свого Instagram.
Сюрприз Єфросиніній від її родини
За словами шоувумен, потішити її на день народження вирішили чоловік Тімур Хромаєв (служить в ЗСУ) та єдина донька Нана, яка живе за кордоном. З Машею той момент був син Олександр та близькі люди.
"Зібралися найближчі моєму серцю люди, щоб я відчула свято. Я вирішила собі дозволити розчинитися в такому рідкісному моменті і відклала телефон", — написала Маша.
Єфросиніна зізналась, що її близькі люди не казали їй про удар окупантів по "Епіцентру" в Харкові. Про це Маша дізналась лише коли їхала додому.
"І знов відчула цей тільки нам, українцям, відомий миттєвий емоційний стрибок з щастя в пекло. Виходить, що фізично відчувати справжню радість та насолоду ти можеш, лише механічно погрузивши себе в інформаційний вакуум", — підсумувала Єфросиніна.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Дмитро Монатік став наставником нового музичного шоу. Також ми розповідали, що у свій день народження співачка Руслана Лижичко (Ruslana) показала епізод майбутнього музичного шоу.
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