Євген Клопотенко розповів, як заробив свій перший мільйон

Євген Клопотенко. Фото: соцмережі Євгена Клопотенка.

Найвідоміший шеф-кухар країни розповів, як заробив свій перший мільйон гривень. Євген Клопотенко зізнався, що ці кошти витратив на власний піар.

Кухар поділився деталями свого бізнесу у програмі "Ближче до зірок" на телеканалі ТЕТ.

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Євген Клопотенко майже 2,5 року нічого не заробляв

Популярний шеф-кухар зізнався, що свій перший мільйон заробив на виробництві варення, але це була дуже важка справа. Нині ж він має основний прибуток від своїх чотирьох ресторанів.

"Я гривневий мільйонер. Це 30 тисяч доларів. Давайте не будемо думати, що я мільйонер доларовий", — з усмішкою говорить Клопотенко.

Ресторатор зізнався, що 2,5 року майже нічого не заробляв, бо проінвестував усі кошти у відкриття ресторану. Тоді його особистий заробіток був приблизно 2 тисячі доларів на місяць.

Євген Клопотенко зараз має за спиною автомобіль, будинок, який ще 5 років тому побудував, та 2 однокімнатні квартири. Він має лише це майно, тому що останні роки витрачав гроші на розвиток особистого бренду.

"Я вкладав у своє лице десь 1,5 долара протягом останніх 6 років. Тобто на оренду офісу, заробітню плату команді, і тепер я дуже популярний, мене знає багато людей", — говорить шеф-кухар.

Євген Клопотенко дуже любить свій бізнес. Фото: соцмережі Євгена Клопотенка

Євген Клопотенко у майбутньому бачить себе успішним бізнесменом, який живе в незалежній Україні. Бізнесмен має чіткі мрії та великі надії на перемогу країни.

"Я себе бачу людиною, яка живе у вільній країні, яка перемогла Росію. У мене є міжнародний ресторанний бізнес. У мене є ферма, є автомобілі — один прикольний, інший дурацький. Я маю дружину, яка розділяє мої вподобання, яка не проти поліаморії, а також у мене є будинок в Криму", — поділився Євген Клопотенко.

Що відомо про Євгена Клопотенка

Кухар народився у звичайній родині, яка не була пов'язана з кулінарією. Доля так склалася, що у 1991 році бабуся Євгена переїхала до Великої Британії та взяла його із собою. Там ще юний хлопець пізнав іншу культуру їжі, а згодом, коли опинився в Італії, зрозумів, наскільки цікава йому кухарська справа.

Свою кар'єру Євген розпочав як офіціант в ресторанах Німеччини, США та України. Під час роботи він відчув сильний потяг та інтерес до роботи шеф-кухаря.

Євген Клопотенко вчився самостійно, організовував різні гастро-ініціативи, а далі потрапив до телепрограми "МайстерШеф". Йому вдалося перемогти і пройти навчальний курс у французькій школі кулінарії Le Cordon Bleu.

Головною метою кухаря стало поліпшення культури харчування в Україні та посилення статусу національної кухні у світі. Він відкриває свої ресторани, збирає давні рецептури українських страв по селах країни та покращує харчування в українських освітніх закладах. Нині Євген Клопотенко — один з найпопулярніших кухарів України.

Євген Клопотенко не уявляє своє життя без їжі. Фото: соцмережі Євгена Клопотенка.

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