Евгений Клопотенко рассказал, как заработал свой первый миллион

Евгений Клопотенко. Фото: соцсети Евгения Клопотенко.

Самый известный шеф-повар страны рассказал, как заработал свой первый миллион гривен. Евгений Клопотенко признался, что эти средства потратил на свой пиар.

Повар поделился деталями своего бизнеса в программе "Ближе к звездам" на телеканале ТЕТ.

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Евгений Клопотенко почти 2,5 года ничего не зарабатывал

Популярный шеф-повар признался, что свой первый миллион заработал на производстве варенья, но это было очень тяжелое дело. Сейчас же он имеет основную прибыль от четырех ресторанов.

"Я гривневый миллионер. Это 30 тысяч долларов. Давайте не будем думать, что я миллионер долларовый", — с улыбкой говорит Клопотенко.

Ресторатор признался, что 2,5 года почти ничего не зарабатывал, потому что проинвестировал все средства в открытие ресторана. Тогда его личный заработок был примерно 2 тысячи долларов в месяц.

У Евгения Клопотенко сейчас за спиной автомобиль, дом, который еще 5 лет назад построил, и 2 однокомнатные квартиры. У него только это имущество, потому что последние годы он тратил деньги на развитие личного бренда.

"Я вкладывал в свое лицо где-то 1,5 доллара за последние 6 лет. То есть на аренду офиса, заработную плату команде, и теперь я очень популярен, меня знает много людей", — говорит шеф-повар.

Евгений Клопотенко очень любит свой бизнес. Фото: соцсети Евгения Клопотенко

Евгений Клопотенко в будущем видит себя успешным бизнесменом, живущим в независимой Украине. У бизнесмена четкие мечты и большие надежды на победу страны.

"Я себя вижу человеком, который живет в свободной стране, победившей Россию. У меня есть международный ресторанный бизнес. У меня есть ферма, есть автомобили — один прикольный, другой дурацкий. У меня есть жена, которая разделяет мои предпочтения, которая не против полиомории, а также у меня есть дом в Крыму", — поделился Евгений Клопотенко.

Что известно о Евгении Клопотенко

Повар родился в обычной семье, которая не была связана с кулинарией. Судьба так сложилась, что в 1991 году бабушка Евгения переехала в Великобританию и взяла его с собой. Там еще юный парень узнал другую культуру пищи, а впоследствии, когда оказался в Италии, понял, насколько интересно ему поварское дело.

Свою карьеру Евгений начал как официант в ресторанах Германии, США и Украины. Во время работы он почувствовал сильную тягу и интерес к работе шеф-повара.

Евгений Клопотенко учился самостоятельно, организовывал разные гастро-инициативы, а дальше попал в телепрограмму "МастерШеф". Ему удалось победить и пройти обучающий курс во французской школе кулинарии Le Cordon Bleu.

Главной целью повара стало улучшение культуры питания в Украине и усиление статуса национальной кухни в мире. Он открывает свои рестораны, собирает старые рецептуры украинских блюд по селам страны и улучшает питание в украинских образовательных учреждениях. Сейчас Евгений Клопотенко — один из самых популярных поваров Украины.

Евгений Клопотенко не мыслит свою жизнь без еды. Фото: соцсети Евгения Клопотенко.

Напомним, что известный ресторатор Владимир Ярославский признался, планирует ли принять участие в шоу "Холостяк".

Ранее мы писали, что Евгений Клопотенко назвал блюда, которые должен попробовать каждый украинец.