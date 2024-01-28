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Євгенія Власова захистила свого кума Констянтина Меладзе і нарвалася на хейт

28 січня 2024 14:26
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Євгенія Власова захистила свого кума Констянтина Меладзе і нарвалася на хейт
Співачка Євгенія Власова. Фото: instagram.com/eygeniavlasova
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Українська співачка Євгенія Власова, яка все частіше починає з'являтися у медіа-просторі, розповіла про життя свого кума Констянтина Меладзе після початку вторгнення Росії в Україну. Виконавиця стала на захист композитора, через що нарвалася на хейт.

 Про Меладзе розповіла у інтерв'ю Rostyslove Production.

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Власова і зараз спілкується з Меладзе

Співачка Євгенія Власова, яка доволі давно пішла з шоубізнеса і тепер займається духовними практиками, дала інтерв'ю, в якому розповіла про свого кума, музиканта і композитора Констянтина Меладзе. 

Виявилося, що вони зараз спілкуються, зокрема у переписці. Євгенія не підтримує загальний хейт у бік братів Меладзе, адже, запевняє, їм і так дуже погано. 

 

"Ми з ним говоримо про Бога. До речі, ми з ним не говоримо по телефону, лише листуємося. Він так, як ми,переживає це дуже важко, неймовірно важко. Як людині, котру любили скрізь, і в Грузії, опинитися у такій ситуації... навіть не знаю", — говорить співачка.

Зокрема, Власова робила великий акцент на фінансовому питанні. Вона розповіла, що у Меладзе залишилися великі гроші в Росії, звідки він виїхав. Попри це, знаходить можливість допомагати. 

"Він дуже допомагав грошима тоді, коли у мене були якісь проблеми. Для нього життя його похресниці існує. Він ніколи не залишався осторонь. Але це не про гроші. Щоб ніхто не казав, що він грошима допомагав, то вона його захищає. Ні", — зауважила Євгенія.

 

Проте, вочевидь, жінка мала на кума образу, про яку нещодавно знайшла у себе сили йому розповісти. Це стосувалося того, що раніше Меладзе так і не зайнявся її продюсуванням. 

"У мене є дещо, про що я йому написала. І це було, можливо, доволі різко. Я йому написала все, що думаю з приводу себе, співпраці зі мною або її відсутності... Це було нещодавно. І Костя так відповів, що я розплакалася", — згадала артистка.

Попри це, ніяких конкретних історій щодо Констянтина Меладзе — його допомогу, слова чи думки — Власова не розповіла. 

Багато глядачів розчарувалися у співачці через це інтерв'ю.

"Бридко це слухати. Це пофіг, що людина не засудила військове вторгнення ні у власну державу, ні там, де він працював багато років, головне, про що вона жалкує — це те,що він не працював з нею як продюсер. Це те, що дуже голосно читається між рядків".

"Євгенії начхати на долі українських людей, для неї кум, сват, брат, а і бабло, це її світ. Слухати її бридко, набір слів".

"Навіть не додивалася до кінця! Дуже розчарована, гидко", — коментували українці. 

Нагадаємо, співачка Власова вперше за два роки зізналася, де вона зараз перебуває.

Також ми писали, що 45-річна Євгенія Власова поділилася секретами молодості.

 

Валерій Меладзе
Євгенія Власова
Костянтин Меладзе
українські зірки
співачка

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