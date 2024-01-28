Евгения Власова защитила своего кума Константина Меладзе и нарвалась на хейт

Певица Евгения Власова. Фото: instagram.com/eygeniavlasova

Украинская певица Евгения Власова, которая все чаще начинает появляться в медиапространстве, рассказала о жизни своего кума Константина Меладзе после начала вторжения России в Украину. Исполнительница встала на защиту композитора, из-за чего нарвалась на хейт.

О Меладзе рассказала в интервью Rostyslove Production.

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Власова и сейчас общается с Меладзе

Певица Евгения Власова, которая давно ушла из шоубизнеса и теперь занимается духовными практиками, дала интервью, в котором рассказала о своем куме, музыканте и композиторе Константине Меладзе.

Оказалось, что они сейчас общаются, в частности в переписке. Евгения не поддерживает общий хейт в сторону братьев Меладзе, ведь уверяет, им и так очень плохо.

"Мы с ним говорим о Боге. Кстати, мы с ним не говорим по телефону, только переписываемся. Он так, как и мы, переживает это очень тяжело, невероятно тяжело. Как человеку, которого любили везде, и в Грузии, оказаться в такой ситуации... даже не знаю", — говорит певица.

В частности, Власова делала большой акцент на финансовом вопросе. Она рассказала, что у Меладзе остались большие деньги в России, откуда он уехал. Несмотря на это, находит возможность помогать.

"Он очень помогал деньгами тогда, когда у меня были какие-то проблемы. Для него жизнь его крестницы существует. Он никогда не оставался в стороне. Но это не о деньгах. Чтобы никто не говорил, что он деньгами помогал, то она его защищает. Нет", — заметила Евгения.

Однако, вероятно, у женщины была на кума обида, о которой недавно нашла у себя силы рассказать ему. Это касалось того, что ранее Меладзе так и не занялся ее продюсированием.

"У меня есть кое-что, о чем я ему написала. И это было, возможно, довольно резко. Я ему написала все, что думаю по поводу себя, сотрудничества со мной или его отсутствия... Это было недавно. И Костя так ответил, что я расплакалась", — вспомнила артистка.

Несмотря на это, никаких конкретных историй относительно Константина Меладзе — его помощи, слов или мыслей — Власова не рассказала.

Многие зрители разочаровались в певице из-за этого интервью.

"Противно это слушать. Это пофиг, что человек не осудил военное вторжение ни в собственное государство, ни там, где он работал много лет, главное, о чем она сожалеет, — это то, что он не работал с ней как продюсер. Это то, что очень громко читается между строк".

"Евгении плевать на судьбы украинских людей, для нее кум, сват, брат, а и бабло, это ее мир. Слушать ее мерзко, набор слов".

"Даже не досмотрела до конца! Очень разочарована, противно", — комментировали украинцы.

Напомним, певица Власова впервые за два года призналась, где она находится.

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