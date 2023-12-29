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Imagine Dragons відбудували зруйнований будинок підлітка з Миколаївщини

29 грудня 2023 16:25
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Imagine Dragons відбудували зруйнований будинок підлітка з Миколаївщини
Imagine Dragons. Фото: instagram.com/imaginedragons/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Всесвітньо відомий рок-гурт Imagine Dragons відбудував будинок хлопця з України. Цей юнак знявся у їхньому кліпі на пісню "Crushed". 

Про це повідомили United24.

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Imagine Dragons переживали за долю Сашка, тому спробували йому допомогти

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by UNITED24 (@u24.gov.ua)

15-річний Сашко Згурський та його сім'я втратили дім через напад росіян на Україну. Від будинку майже нічого не залишилось.

Imagine Dragons вирішили допомогти хлопцю, а донор фандрейзингової платформи United24 виділив кошти на відновлення будинку. 

"Привіт, Сашко! Це Imagine Dragons. Хотіли сказати, що неймовірно пишаємося тобою. Ти надихнув нас. Ти надихнув тисячі людей у всьому світі. Дякуємо неймовірним донорам, завдяки яким це стало можливо. І найголовніше — ласкаво просимо додому, Сашко", — привітали хлопця музиканти.

Команда будівельників звели більш надійну оселю, ніж була у сім'ї хлопця. Вони додали терасу, яку так хотіла мама хлопця, та поруч збудували укриття.

Родина хлопця вже заселилась у свій новий дім. Там є все необхідне.

Сашко втратив дім на початку повномасштабної війни

Сашко Згурський  втратив дім навесні 2022 року. Його вщент розбомбили російські війська. Ця історія дуже вразила гурт Imagine Dragons. Зустріч з їхнім оператором-постановником Таєм Арнольдом змінила життя хлопця.

Режисер познайомився з Сашком під час своєї двомісячної подорожі Україною. Він доставляв гуманітарну допомогу в село та побачив хлопця, який блукав поміж зруйнованих будинків. Історія парубка вразила режисера і він вирішив розповісти її всьому світу.

Хлопець погодився на зйомки, щоб зібрати кошти на відбудову свого будинку і привернути увагу волонтерів до зруйнованої школи, у якій провчився дев’ять років.

Сашко знявся у головній ролі кліпу на пісню "Crushed". Цей трек набрав 31 мільярд переглядів.

Раніше соліст Imagine Dragons підняв та поцілував прапор України під час виступу.

Нагадаємо, що Сашко, який знявся в кліпі Imagine Dragons, відвідав концерт гурту в Варшаві.

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