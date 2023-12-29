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Imagine Dragons отстроили разрушенный дом подростка из Николаевской области

29 декабря 2023 16:25
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Imagine Dragons отстроили разрушенный дом подростка из Николаевской области
Imagine Dragons. Фото: instagram.com/imaginedragons/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Всемирно известная рок-группа Imagine Dragons отстроила дом парня из Украины. Этот юноша снялся в их клипе на песню "Crushed".

Об этом сообщили United24.

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Imagine Dragons переживали за судьбу Саши, поэтому попытались ему помочь

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by UNITED24 (@u24.gov.ua)

15-летний Саша Згурский и его семья потеряли дом из-за нападения россиян на Украину. От дома почти ничего не осталось.

Imagine Dragons решили помочь парню, а донор фандрейзинговой платформы United24 выделил средства на восстановление дома.

"Привет, Саша! Это Imagine Dragons. Хотели сказать, что невероятно гордимся тобой. Ты вдохновил нас. Ты вдохновил тысячи людей во всем мире. Спасибо невероятным донорам, благодаря которым это стало возможно. И самое главное — добро пожаловать домой, Саша", — поздравили парня музыканты.

Команда строителей возвели более надежный дом, чем был у парня. Они добавили террасу, которую так хотела мама мальчика, и рядом построили укрытие.

Семья Саши уже заселилась в свой новый дом. Там все необходимое.

Саша потерял дом в начале полномасштабной войны

Саша Згурский потерял дом весной 2022 года. Его разбомбили русские войска. Эта история очень поразила группу Imagine Dragons. Встреча с их оператором-постановщиком Таем Арнольдом изменила жизнь молодого человека.

Режиссер познакомился с Сашей во время своего двухмесячного путешествия по Украине. Он доставлял гуманитарную помощь в деревню и увидел парня, который бродил среди разрушенных домов. История Саши поразила режиссера и он решил поведать ее всему миру.

Парень согласился на съемки, чтобы собрать средства на восстановление своего дома и привлечь внимание волонтеров к разрушенной школе, в которой проучился девять лет.

Саша снялся в главной роли клипа на песню "Crushed". Этот трек набрал 31 миллиард просмотров.

Ранее солист Imagine Dragons поднял и поцеловал флаг Украины во время выступления.

Напомним, что Саша, снявшийся в клипе Imagine Dragons, посетил концерт группы в Варшаве.

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