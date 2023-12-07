Ймовірний екскоханець королеви Летиції після скандалу заявив, що не відмовиться від свох слів

Можливий коханець королеви Летиції Хайме Ігнасіо дель Бурго. Фото: EUROIMAGEN

Бізнесмен Хайме дель Бурго, який днями розповів, що мав романтичні стосунки з іспанською королевою Летицією, коли вона вже була у шлюбі з королем, спочатку видалив свої дописи щодо цієї історії, а тепер заявив, що не відмовиться від своїх слів.

Нові публікації зявилися на його сторінці у соцмережі Х.

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53-річний Хайме Ігнасіо дель Бурго — іспанський бізнесмен, колишній чоловік сестри королеви Летиції — Тельми Ортис Рокосолано — днями розповів, що перебував у романтичних стосунках з королевою Іспанії протягом 11 років.

Хайме дель Бурго на прогулянці з ексдружиною (сестрою королеви) і дочкою. Фото: Legion-Media

Цим він поділився з журналістом Хайме Пеньятьєлему, який наразі пише книгу про королівську родину "Летиція і я".

Він розповів, що зустрічався з Летицією ще до її знайомства з королем, проте і після вони не розірвали стосунків аж до 2011 року.

У підтвердження Хайме дель Бурго у соцмережі Х опублікував селфі королеви Летиціі, яке вона зробила будучи вагітною і додав у нього слова її любовного послання до нього.

Скриншот допису Хайме у соцмережі Х

Проте згодом, коли цю історію почали обговорювати ЗМІ, чоловік видалив свої дописи.

Дехто подумав, що Хайме видалив їх через те, що вони неправдиві. А інші вирішили, що його залякали і змусили до цього. Про те чоловік все ж вийшов на зв'язок.

Скриншот допису Хайме у соцмережі Х

"Я не змінюю жодної коми у видалених мною постах. Я вдячний за повідомлення від тих, хто зрозумів, що в мене були свої причини. Я не маю злості по відношенню до тих, хто погрожує мене вбити. Я не пишаюся. Але правда така як вона є", — написав дель Бурго.

Він також додав, що не боїться короля Іспанії та його родини.

"Я визнаю лише одного Короля на Небі, і його ім'я Ісус Назаретянин. Він мене судитиме", — зауважив чоловік.

Хайме відмітив офіційний акаунт королівської родини Іспанії та голову уряду країни, Педро Санчеса, вочевидь, сподіваючись на їхню реакцію.

Нагадаємо, зять іспанської королеви Летиції розповів, що вона роками зраджувала з ним короля.

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