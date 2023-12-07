Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Ймовірний екскоханець королеви Летиції після скандалу заявив, що не відмовиться від свох слів arrow

Ймовірний екскоханець королеви Летиції після скандалу заявив, що не відмовиться від свох слів

7 грудня 2023 20:42
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Ймовірний екскоханець королеви Летиції після скандалу заявив, що не відмовиться від свох слів
Можливий коханець королеви Летиції Хайме Ігнасіо дель Бурго. Фото: EUROIMAGEN
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Бізнесмен Хайме дель Бурго, який днями розповів, що мав романтичні стосунки з іспанською королевою Летицією, коли вона вже була у шлюбі з королем, спочатку видалив свої дописи щодо цієї історії, а тепер заявив, що не відмовиться від своїх слів. 

Нові публікації зявилися на його сторінці у соцмережі Х.

Читайте також:

"Правда як є"

53-річний Хайме Ігнасіо дель Бурго — іспанський бізнесмен, колишній чоловік сестри королеви Летиції — Тельми Ортис Рокосолано — днями розповів, що перебував у романтичних стосунках з королевою Іспанії протягом 11 років.

 

Хайме дель Бурго на прогулянці з ексдружиною (сестрою королеви) і дочкою. Фото: Legion-Media

Цим він поділився з журналістом Хайме Пеньятьєлему, який наразі пише книгу про королівську родину "Летиція і я". 

Він розповів, що зустрічався з Летицією ще до її знайомства з королем, проте і після вони не розірвали стосунків аж до 2011 року.

 

У підтвердження Хайме дель Бурго у соцмережі Х опублікував селфі королеви Летиціі, яке вона зробила будучи вагітною і додав у нього слова її любовного послання до нього. 

 

Скриншот допису Хайме у соцмережі Х

Проте згодом, коли цю історію почали обговорювати ЗМІ, чоловік видалив свої дописи.

Дехто подумав, що Хайме видалив їх через те, що вони неправдиві. А інші вирішили, що його залякали і змусили до цього. Про те чоловік все ж вийшов на зв'язок. 

 

Скриншот допису Хайме у соцмережі Х

"Я не змінюю жодної коми у видалених мною постах. Я вдячний за повідомлення від тих, хто зрозумів, що в мене були свої причини. Я не маю злості по відношенню до тих, хто погрожує мене вбити. Я не пишаюся. Але правда така як вона є", — написав дель Бурго.

Він також додав, що не боїться короля Іспанії та його родини.  

"Я визнаю лише одного Короля на Небі, і його ім'я Ісус Назаретянин. Він мене судитиме", — зауважив чоловік.

 

Хайме відмітив офіційний акаунт королівської родини Іспанії та голову уряду країни, Педро Санчеса, вочевидь, сподіваючись на їхню реакцію. 

Нагадаємо, зять іспанської королеви Летиції розповів, що вона роками зраджувала з ним короля. 

Також ми писали, що королева Іспанії вийшла в світ у діадемі з 500 діамантів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому - 80x80

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі