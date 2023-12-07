Вероятный экс-любовник королевы Летиции после скандала заявил, что не откажется от своих слов
Бизнесмен Хайме дель Бурго, который на днях рассказал, что имел романтические отношения с испанской королевой Летицией, когда она уже была в браке с королем, сначала удалил свои публикации об этой истории, а теперь заявил, что не откажется от своих слов.
Новые публикации появились на его странице в соцсети Х.
"Правда как есть"
53-летний Хайме Игнасио дель Бурго — испанский бизнесмен, бывший муж сестры королевы Летиции — Тельмы Ортис Рокосолано — рассказал, что находился в романтических отношениях с королевой Испании в течение 11 лет.
Этим он поделился с журналистом Хайме Пеньятьелему, который пишет книгу о королевской семье "Летиция и я".
Он рассказал, что встречался с Летицией еще до ее знакомства с королем, однако и после они не разорвали отношения вплоть до 2011 года.
В подтверждение Хайме дель Бурго в соцсети Х опубликовал селфи королевы Летиции, которое она сделала будучи беременной и добавил в пост ее любовное послание к нему.
Однако впоследствии, когда эту историю начали обсуждать СМИ, мужчина удалил свои публикации.
Некоторые подумали, что Хайме удалил их из-за того, что они неправдивы. А другие решили, что его запугали и заставили. Позже мужчина все же вышел на связь.
"Я не поменяю никакой запятой в удаленных мною постах. Я благодарен за сообщения от тех, кто понял, что у меня были свои причины. Я не имею злобы по отношению к тем, кто угрожает меня убить. Я не горжусь. Но правда такая как она есть", — написал дель Бурго.
Он также добавил, что не боится короля Испании и его семьи.
"Я признаю только одного Короля на Небе, и его имя Иисус Назаретянин. Он будет меня судить", — отметил мужчина.
Хайме отметил официальный аккаунт королевской семьи Испании и главу правительства страны, Педро Санчеса, очевидно, надеясь на их реакцию.
Напомним, зять испанской королевы Летиции рассказал, что она годами изменяла с ним короля.
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