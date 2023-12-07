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Вероятный экс-любовник королевы Летиции после скандала заявил, что не откажется от своих слов

7 декабря 2023 20:42
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Вероятный экс-любовник королевы Летиции после скандала заявил, что не откажется от своих слов
Вероятный любовник королевы Летиции Хайме Игнасио дель Бурго. Фото: EUROIMAGEN
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Бизнесмен Хайме дель Бурго, который на днях рассказал, что имел романтические отношения с испанской королевой Летицией, когда она уже была в браке с королем, сначала удалил свои публикации об этой истории, а теперь заявил, что не откажется от своих слов.

Новые публикации появились на его странице в соцсети Х.

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53-летний Хайме Игнасио дель Бурго — испанский бизнесмен, бывший муж сестры королевы Летиции — Тельмы Ортис Рокосолано — рассказал, что находился в романтических отношениях с королевой Испании в течение 11 лет.

 

Хайме дель Бурго на прогулке с экс-женой (сестрой королевы) и дочерью. Фото: Legion-Media

Этим он поделился с журналистом Хайме Пеньятьелему, который пишет книгу о королевской семье "Летиция и я".

Он рассказал, что встречался с Летицией еще до ее знакомства с королем, однако и после они не разорвали отношения вплоть до 2011 года.

 

В подтверждение Хайме дель Бурго в соцсети Х опубликовал селфи королевы Летиции, которое она сделала будучи беременной и добавил в пост ее любовное послание к нему.

 

Скриншот поста Хайме в соцсети Х

Однако впоследствии, когда эту историю начали обсуждать СМИ, мужчина удалил свои публикации.

Некоторые подумали, что Хайме удалил их из-за того, что они неправдивы. А другие решили, что его запугали и заставили. Позже мужчина все же вышел на связь.

 

Скриншот поста Хайме в соцсети Х

"Я не поменяю никакой запятой в удаленных мною постах. Я благодарен за сообщения от тех, кто понял, что у меня были свои причины. Я не имею злобы по отношению к тем, кто угрожает меня убить. Я не горжусь. Но правда такая как она есть", — написал дель Бурго.

Он также добавил, что не боится короля Испании и его семьи.

"Я признаю только одного Короля на Небе, и его имя Иисус Назаретянин. Он будет меня судить", — отметил мужчина.

 

Хайме отметил официальный аккаунт королевской семьи Испании и главу правительства страны, Педро Санчеса, очевидно, надеясь на их реакцию.

Напомним, зять испанской королевы Летиции рассказал, что она годами изменяла с ним короля.

Также мы писали, что королева Испании вышла в свет в диадеме из 500 бриллиантов.

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