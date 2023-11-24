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Інсайдери розповіли, чи планує Бред Пітт весілля з молодою обраницею

24 листопада 2023 08:20
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Стас Кожушко
Редактор
Інсайдери розповіли, чи планує Бред Пітт весілля з молодою обраницею
Голлівудський актор Бред Пітт. Фото: Google
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Наступного місяця американському актору Бреду Пітту виповниться 60 років. А наступного дня своє 31-річчя святкуватиме його кохана, фітнес-тренерка Інес де Рамон. Як і минулого року зіркова парочка збирається разом відзначити не тільки дні народження, але й Різдво та Новий рік.

Водночас інсайдери повідомили виданню Daily Mail, чи планують Бред та Інес весілля. 

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Попри те, що зіркова парочка вже тривалий час разом, мова про більш серйозні наміри з боку Бреда або Інес поки не йде. Вони хочуть зберегти свої стосунки такими, якими вони є зараз. 

"Бред щасливий і закоханий у свою дівчину Інес, але ніяких заручин або одруження в найближчому майбутньому не буде. Бред не проти знову одружитися, просто вони обидва про це не думають", — повідомив інсайдер.

Кохана Бреда Пітта, Інес де Рамон. Фото: Google

"Ніхто нікого не змушує рухатися швидше, немає жодних думок про те, щоб завести дітей або щось на кшталт цього, вони абсолютно щасливі одне з одним.  Їм подобається, що все просто, весело і захоплююче і завжди здається новим. Бред ні про що не переймається", — підсумувало джерело.

Відзначимо, що Бред Пітт підтримував нову пасію на тлі розлучення. Інес де Рамон пішла від чоловіка, зірки "Щоденників вампіра" Пола Веслі. Про розставання вони оголосили ще минулого року.

Інес де Рамон з колишнім чоловіком. Фото: Google

Водночас Інес підтримує Бреда в численних розбірках з ексдружиною Анджеліною Джолі щодо виноробного бізнесу у Франції та спілкування з дітьми. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Бред Пітт відреагував на емоційне звернення його сина. Також ми розповідали, що одна з доньок Анджеліни Джолі та Бреда Пітта відмовилась від прізвища батька.

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