Инсайдеры рассказали, планирует ли Брэд Питт свадьбу с молодой избранницей

Голливудский актер Брэд Питт. Фото: Google

В следующем месяце американскому актеру Брэду Питту исполнится 60 лет. А на следующий день свое 31-летие будет праздновать его возлюбленная, фитнес-тренер Инес де Рамон. Как и в прошлом году, звездная парочка собирается вместе отметить не только дни рождения, но и Рождество и Новый год.

В то же время инсайдеры сообщили изданию Daily Mail, планируют ли Брэд и Инес свадьбу.

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Несмотря на то, что звездная парочка уже долго вместе, речь о более серьезных намерениях со стороны Брэда или Инес пока не идет. Они хотят сохранить свои отношения такими, какие они сейчас.

"Бред счастлив и влюблен в свою девушку Инес, но никаких помолвок или женитьбы в ближайшем будущем не будет. Брэд не прочь снова жениться, просто они оба об этом не думают", — сообщил инсайдер.

Возлюбленная Брэда Питта, Инес де Рамон. Фото: Google

"Никто никого не заставляет двигаться быстрее, нет никаких мыслей о том, чтобы завести детей или что-то вроде этого, они абсолютно счастливы друг с другом. Им нравится, что все просто, весело и увлекательно и всегда кажется новым. Бред ни о чем не переживает", — подытожил источник.

Отметим, что Брэд Питт поддерживал новую пассию на фоне развода. Инес де Рамон ушла от мужа, звезды "Дневников вампира" Пола Уэсли. О разводе они объявили еще в прошлом году.

Инес де Рамон с бывшим мужем. Фото: Google

В то же время Инес поддерживает Брэда в многочисленных разборках с экс-женой Анджелиной Джоли по поводу винодельческого бизнеса во Франции и общения с детьми.

Напомним, ранее мы писали, что Брэд Питт отреагировал на эмоциональное обращение его сына. Также мы рассказывали, что одна из дочерей Анджелины Джоли и Брэда Питта отказалась от фамилии отца.