Ірини Сопонару вийшла заміж — фото

Ірина Сопонару вперше вийшла заміж і показала фото з весілля
Відома українська акторка, гумористка та зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару вперше стала дружиною. Зірка поділилася світлинами зі свого весілля.
Кадри вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.
Весільні фото Ірини Сопонару
Акторка приголомшила своїх шанувальників новиною про те, що вона вийшла заміж. Рік тому її бойфренд-іноземець на ім'я Ріс зробив Сопонару пропозицію і зараз закохані відіграли весілля.
Для важливої події зірка "Жіночого кварталу" обрала довгу білу сукню з відкритим декольте, прикрашену вишивкою з квітів. Образ акторка доповнила білими підборами та прикрасами з перлів.
Її наречений Ріс обрав для весілля вишиванку, чорні класичні джинси та білі кеди.
Ірина почала зустрічатися із Рісом у 2021 році. Повномасштабне вторгнення зміцнило їхні стосунки та закохані почали жити разом. У травні минулого року акторка повідомила про те, що її коханий зробив їй пропозицію. Відомо, що чоловік Сопонару працює підприємцем та народився у Великій Британії.
Нагадаємо, раніше ми писали, що блогерка Даша Астаф'єва таємно вийшла заміж за багатія, який на 10 років молодший за неї. А також Ірина Сопонару зізналася, як змінилася студія "Квартал 95" з початку повномасштабного вторгнення.
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