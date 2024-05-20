Ірини Сопонару вийшла заміж — фото

Українська акторка Ірина Сопонару з батьками та нареченим Рісом. Фото: instagram.com/irinasoponaru/

Відома українська акторка, гумористка та зірка "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару вперше стала дружиною. Зірка поділилася світлинами зі свого весілля.

Кадри вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Акторка приголомшила своїх шанувальників новиною про те, що вона вийшла заміж. Рік тому її бойфренд-іноземець на ім'я Ріс зробив Сопонару пропозицію і зараз закохані відіграли весілля.

Для важливої події зірка "Жіночого кварталу" обрала довгу білу сукню з відкритим декольте, прикрашену вишивкою з квітів. Образ акторка доповнила білими підборами та прикрасами з перлів.

Її наречений Ріс обрав для весілля вишиванку, чорні класичні джинси та білі кеди.

Українська акторка Ірина Сопонару з нареченим Рісом. Фото: instagram.com/irinasoponaru/

Українська акторка Ірина Сопонару з нареченим Рісом. Фото: instagram.com/irinasoponaru/

Українська акторка Ірина Сопонару з нареченим Рісом. Фото: instagram.com/irinasoponaru/

Українська акторка Ірина Сопонару з нареченим Рісом. Фото: instagram.com/irinasoponaru/

Ірина почала зустрічатися із Рісом у 2021 році. Повномасштабне вторгнення зміцнило їхні стосунки та закохані почали жити разом. У травні минулого року акторка повідомила про те, що її коханий зробив їй пропозицію. Відомо, що чоловік Сопонару працює підприємцем та народився у Великій Британії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що блогерка Даша Астаф'єва таємно вийшла заміж за багатія, який на 10 років молодший за неї. А також Ірина Сопонару зізналася, як змінилася студія "Квартал 95" з початку повномасштабного вторгнення.