Ирины Сопонару вышла замуж.

Ирина Сопонару впервые вышла замуж и показала фото со свадьбы
Известная украинская актриса, юморист и звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару впервые стала женой. Звезда поделилась фотографиями со своей свадьбы.
Кадры она опубликовала на своей странице Instagram.
Свадебные фото Ирины Сопонару
Актриса ошеломила своих поклонников новостью о том, что она вышла замуж. Год назад ее бойфренд-иностранец по имени Рис сделал Сопонару предложение и сейчас влюбленные отыграли свадьбу.
Для важного события звезда "Женского квартала" выбрала длинное белое платье с открытым декольте, украшенное вышивкой из цветов. Образ актриса дополнила белыми каблуками и украшениями из жемчуга.
Ее жених Рис выбрал для свадьбы вышиванку, черные классические джинсы и белые кеды.
Ирина начала встречаться с Рисом в 2021 году. Полномасштабное вторжение укрепило их отношения и влюбленные стали жить вместе. В мае прошлого года актриса сообщила о том, что ее возлюбленный сделал ей предложение. Известно, что муж Сопонару работает предпринимателем и родился в Великобритании.
Напомним, ранее мы писали, что блогер Даша Астафьева тайно вышла замуж за богача, который на 10 лет младше ее. А также Ирина Сопонару призналась, как сменилась студия "Квартал 95" с начала полномасштабного вторжения.
Читайте Новини.LIVE!