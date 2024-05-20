Ирины Сопонару вышла замуж.

Украинская актриса Ирина Сопонару с родителями и женихом Рисом. Фото: instagram.com/irinasoponaru/

Известная украинская актриса, юморист и звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару впервые стала женой. Звезда поделилась фотографиями со своей свадьбы.

Кадры она опубликовала на своей странице Instagram.

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Актриса ошеломила своих поклонников новостью о том, что она вышла замуж. Год назад ее бойфренд-иностранец по имени Рис сделал Сопонару предложение и сейчас влюбленные отыграли свадьбу.

Для важного события звезда "Женского квартала" выбрала длинное белое платье с открытым декольте, украшенное вышивкой из цветов. Образ актриса дополнила белыми каблуками и украшениями из жемчуга.

Ее жених Рис выбрал для свадьбы вышиванку, черные классические джинсы и белые кеды.

Украинская актриса Ирина Сопонару с женихом Рисом. Фото: instagram.com/irinasoponaru/

Украинская актриса Ирина Сопонару с женихом Рисом. Фото: instagram.com/irinasoponaru/

Украинская актриса Ирина Сопонару с женихом Рисом. Фото: instagram.com/irinasoponaru/

Украинская актриса Ирина Сопонару с женихом Рисом. Фото: instagram.com/irinasoponaru/

Ирина начала встречаться с Рисом в 2021 году. Полномасштабное вторжение укрепило их отношения и влюбленные стали жить вместе. В мае прошлого года актриса сообщила о том, что ее возлюбленный сделал ей предложение. Известно, что муж Сопонару работает предпринимателем и родился в Великобритании.

Напомним, ранее мы писали, что блогер Даша Астафьева тайно вышла замуж за богача, который на 10 лет младше ее. А также Ирина Сопонару призналась, как сменилась студия "Квартал 95" с начала полномасштабного вторжения.