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Ирина Сопонару впервые вышла замуж и показала фото со свадьбы

20 мая 2024 17:17
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Ирины Сопонару вышла замуж.
Украинская актриса Ирина Сопонару с родителями и женихом Рисом. Фото: instagram.com/irinasoponaru/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская актриса, юморист и звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару впервые стала женой. Звезда поделилась фотографиями со своей свадьбы.

Кадры она опубликовала на своей странице Instagram.

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Актриса ошеломила своих поклонников новостью о том, что она вышла замуж. Год назад ее бойфренд-иностранец по имени Рис сделал Сопонару предложение и сейчас влюбленные отыграли свадьбу.

Для важного события звезда "Женского квартала" выбрала длинное белое платье с открытым декольте, украшенное вышивкой из цветов. Образ актриса дополнила белыми каблуками и украшениями из жемчуга.

Ее жених Рис выбрал для свадьбы вышиванку, черные классические джинсы и белые кеды.

Ирина Сопонару вышла замуж
Украинская актриса Ирина Сопонару с женихом Рисом. Фото: instagram.com/irinasoponaru/
Ирина Сопонару впервые вышла замуж и показала фото со свадьбы - фото 2
Украинская актриса Ирина Сопонару с женихом Рисом. Фото: instagram.com/irinasoponaru/
Ирина Сопонару стала женой
Украинская актриса Ирина Сопонару с женихом Рисом. Фото: instagram.com/irinasoponaru/
Ирина Сопонару стала женой
Украинская актриса Ирина Сопонару с женихом Рисом. Фото: instagram.com/irinasoponaru/

Ирина начала встречаться с Рисом в 2021 году. Полномасштабное вторжение укрепило их отношения и влюбленные стали жить вместе. В мае прошлого года актриса сообщила о том, что ее возлюбленный сделал ей предложение. Известно, что муж Сопонару работает предпринимателем и родился в Великобритании.

Напомним, ранее мы писали, что блогер Даша Астафьева тайно вышла замуж за богача, который на 10 лет младше ее. А также Ирина Сопонару призналась, как сменилась студия "Квартал 95" с начала полномасштабного вторжения.

свадьба
отношения
украинские звезды
"Женский квартал"
любовь
Ирина Сопонару

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