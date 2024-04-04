Юлія Саніна показала архівне відео з дитинства — як співачка починала кар'єру

Українська співачка Юлія Саніна. Фото: instagram.com/the_hardkiss/

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна розповіла про те, як джаз вплинув на її життя і творчість. Зірка навчалася у найвідоміших українських музикантів у цьому жанрі.

Про це вона розповіла в авторському проєкті Тіни Кароль на YouTube.

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Початок музичної кар'єри Юлії Саніної

Співачка розповіла, що починала свою кар'єру не з рок-музики, як вважають більшість українців. Саніна із юних років відвідувала школу джазу, і саме завдяки йому зірка отримала навички професійної вокалістки. Із виконавицею працювали справжні професіонали своєї справи.

"Я починала вчитися саме на джазовій музиці. Десь з 10 років я потрапила в школу джазового мистецтва. Мене навчали відомі джазові вокалістки, такі як Юлія Рома та Тамара Грач. Вони дуже знамениті у світі українського джазу. Ця музика давала мені настільки багато свободи і вокальних барв. Я вважаю, що джаз — найкрутіша музика для вокаліста, щоб навчитися. Я закохана в джаз", — поділилася артистка.

Українська співачка Юлія Саніна. Фото: скриншот YouTube

Українська співачка Юлія Саніна. Фото: скриншот YouTube

Українська співачка Юлія Саніна. Фото: скриншот YouTube

Видатні джазові музиканти вірили, що Саніна досягне кар'єрної висоти саме у джазовій музиці, однак смаки співачки змінилися під час підліткового віку. Саме в цей період часу в неї з'явилась пристрасть до рок-музики.

"Мною опікувалися Олексій Коган, Леонід Гельштейн, "35 хвилин джазу". Мною захоплювалися, я виступала. На мене покладали великі надії джазові музиканти, коли я зростала, але потім сталася юність, і захотілося чогось такого, більш агресивного і в моєму світі з'явився рок", — додала зірка.

Нове авторське шоу Тіни Кароль "Дім звукозапису" було створене для того, щоб дати нове життя старим, але культовим пісням. Зірка запрошує популярних українських виконавців, які обирають собі композиції та записують унікальний кавер з оркестром.

Нагадаємо, раніше блогер Беспалов розповідав, що чоловік Юлії Саніної ховається від війни за кордоном. А також артистка показала себе маленькою на сцені та зізналася, як доленосний виступ змінив її життя.