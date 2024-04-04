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Юлия Санина рассказала о своих первых шагах в музыке и показала себя в детстве

4 апреля 2024 16:24
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Юлия Санина показала архивное видео из детства — как певица начинала карьеру
Украинская певица Юлия Санина. Фото: instagram.com/the_hardkiss/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала о том, как джаз повлиял на ее жизнь и творчество. Звезда училась у известнейших украинских музыкантов в этом жанре.

Об этом она рассказала в авторском проекте Тины Кароль на YouTube.

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Начало музыкальной карьеры Юлии Саниной

Певица рассказала, что начинала свою карьеру не с рок-музыки, как считают большинство украинцев. Санина с юных лет посещала школу джаза, и именно благодаря ему звезда получила навыки профессиональной вокалистки. С исполнительницей работали настоящие профессионалы своего дела.

"Я начинала учиться именно на джазовой музыке. Где-то с 10 лет я попала в школу джазового искусства. Меня обучали известные джазовые вокалистки, такие как Юлия Рома и Тамара Грач. Они очень знамениты в мире украинского джаза. Эта музыка давала мне много свободы и вокальных красок. Я считаю, что джаз самая крутая музыка для вокалиста, чтобы научиться. Я влюблена в джаз", — поделилась артистка.

Санина
Украинская певица Юлия Санина. Фото: скриншот YouTube
Юлия Санина рассказала о своих первых шагах в музыке и показала себя в детстве - фото 2
Украинская певица Юлия Санина. Фото: скриншот YouTube
Юлия Санина рассказала о своих первых шагах в музыке и показала себя в детстве - фото 3
Украинская певица Юлия Санина. Фото: скриншот YouTube

Выдающиеся джазовые музыканты верили, что Санина достигнет карьерной высоты именно в джазовой музыке, однако вкусы певицы изменились во время подросткового возраста. Именно в этот период времени у нее появилась страсть к рок-музыке.

"Мной опекались Алексей Коган, Леонид Гельштейн," 35 минут джаза". Мной восхищались, я выступала. На меня возлагали большие надежды джазовые музыканты, когда я росла, но потом произошла юность и захотелось чего-то такого, более агрессивного и в моем мире появился рок", — добавила звезда.

Новое авторское шоу Тины Кароль "Дом звукозаписи" было создано для того, чтобы дать новую жизнь старым, но культовым песням. Звезда приглашает популярных украинских исполнителей, которые выбирают композиции и записывают уникальный кавер с оркестром.

Напомним, ранее блогер Беспалов рассказывал, что супруг Юлии Саниной скрывается от войны за границей. А также артистка показала себя маленькой на сцене и призналась, как судьбоносное выступление изменило ее жизнь.

музыка
Юлия Санина
THE HARDKISS
украинские звезды
детство
карьера

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