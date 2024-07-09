Юлія Верба пояснила свої слова після ракетного обстрілу Охматдиту

Юлія Верба відреагувала на хейт українців щодо її слів після ракетного обстрілу "Охматдиту"
Після масованого ракетного обстрілу окупантами міст України в понеділок, 8 липня, серйозно постраждала найбільша дитяча клініка країни, "Охматдит". Деякі блогери почали постити не тільки інформацією про допомогу, а й сторіз про проблеми в країні. Однією з них була блогерка-мільйонниця Юлія Верба.
В сторіз свого Instagram вона відреагувала на реакцію українців щодо своїх слів в день атаки росіян.
Юлія Верба про свої сторіз після обстрілу "Охматдиту"
Молода інфлюєнсерка, яка вагітна первістком, заявила — вона написала свої думки. Але користувачі соцмереж, наголосила Верба, сприйняли їх за російське ІПСО.
"Наш час — це час єднатися, а не шукати ворогів серед своїх, коли я дійсно нічого поганого не сказала і не зробила. Це вже просто маніпуляція якась. Виглядає, як заказушний пост", — написала Верба.
Блогерка зазначила, що вона завжди прагнула і хоче найкращого для України. Тому здивувалась, що багато хто захейтив її за слова про корупцію в країні.
Верба висловила обурення, що ніхто не пам’ятає, скільки вона донатила на ЗСУ та інші потреби країни. Блогерка згадала про суми від п’яти до десяти тисяч доларів за один благодійний захід.
Відповіла Верба і тим, хто захейтив її за рекламу онлайн-казино. Блогерка, яка часто подорожує світом навела приклад свій візит до Монако. Мовляв, якщо вона хоче грати, то бере сама за це відповідальність.
Що написала Верба в день атаки на "Охматдит"
Нагадаємо, раніше ми писали, що екскомандир "Азову" Максим Жорін відреагував на дописи блогерів, які закликають до миру за будь-яку ціну. Також ми розповідали, що блогер Ніколас Карма нарвався на суспільний хейт через своє опитування.
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