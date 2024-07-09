Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Юлія Верба відреагувала на хейт українців щодо її слів після ракетного обстрілу "Охматдиту" arrow

Юлія Верба відреагувала на хейт українців щодо її слів після ракетного обстрілу "Охматдиту"

9 липня 2024 22:45
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Юлія Верба пояснила свої слова після ракетного обстрілу Охматдиту
Блогерка Юлія Верба. Фото: Instagram/verbaaa.verbaaa
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Після масованого ракетного обстрілу окупантами міст України в понеділок, 8 липня, серйозно постраждала найбільша дитяча клініка країни, "Охматдит". Деякі блогери почали постити не тільки інформацією про допомогу, а й сторіз про проблеми в країні. Однією з них була блогерка-мільйонниця Юлія Верба.

В сторіз свого Instagram вона відреагувала на реакцію українців щодо своїх слів в день атаки росіян. 

Читайте також:

Юлія Верба про свої сторіз після обстрілу "Охматдиту"

Молода інфлюєнсерка, яка вагітна первістком, заявила — вона написала свої думки. Але користувачі соцмереж, наголосила Верба, сприйняли їх за російське ІПСО. 

"Наш час — це час єднатися, а не шукати ворогів серед своїх, коли я дійсно нічого поганого не сказала і не зробила. Це вже просто маніпуляція якась. Виглядає, як заказушний пост", — написала Верба. 

Блогерка зазначила, що вона завжди прагнула і хоче найкращого для України. Тому здивувалась, що багато хто захейтив її за слова про корупцію в країні. 

Відповідь Юлії Верби українцям після обстрілу Охматдиту
Реакція Юлії Верби після обурення багатьох українців. Скриншот: Instagram/verbaaa.verbaaa

Верба висловила обурення, що ніхто не пам’ятає, скільки вона донатила на ЗСУ та інші потреби країни. Блогерка згадала про суми від п’яти до десяти тисяч доларів за один благодійний захід. 

Юлія Верба про свої донати
Юлія Верба згадала про свою благодійність. Скриншот: Instagram/verbaaa.verbaaa

Відповіла Верба і тим, хто захейтив її за рекламу онлайн-казино. Блогерка, яка часто подорожує світом навела приклад свій візит до Монако. Мовляв, якщо вона хоче грати, то бере сама за це відповідальність. 

Юлія Верба про казино
Юлія Верба пояснила, чому не відчуває відповідальності за рекламу онлайн-казино. Скриншот: Instagram/verbaaa.verbaaa 

Що написала Верба в день атаки на "Охматдит"

Слова Юлії Верби після обстрілу Охматдиту
Сторіз Юлії Верби після обстрілу "Охматдиту" обурили багатьох українців. Скриншоти: Instagram/verbaaa.verbaaa

Нагадаємо, раніше ми писали, що екскомандир "Азову" Максим Жорін відреагував на дописи блогерів, які закликають до миру за будь-яку ціну. Також ми розповідали, що блогер Ніколас Карма нарвався на суспільний хейт через своє опитування.

блогери соцмережі Охматдит Юлія Верба

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних