Юлія Верба пояснила свої слова після ракетного обстрілу Охматдиту

Блогерка Юлія Верба. Фото: Instagram/verbaaa.verbaaa

Після масованого ракетного обстрілу окупантами міст України в понеділок, 8 липня, серйозно постраждала найбільша дитяча клініка країни, "Охматдит". Деякі блогери почали постити не тільки інформацією про допомогу, а й сторіз про проблеми в країні. Однією з них була блогерка-мільйонниця Юлія Верба.

В сторіз свого Instagram вона відреагувала на реакцію українців щодо своїх слів в день атаки росіян.

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Молода інфлюєнсерка, яка вагітна первістком, заявила — вона написала свої думки. Але користувачі соцмереж, наголосила Верба, сприйняли їх за російське ІПСО.

"Наш час — це час єднатися, а не шукати ворогів серед своїх, коли я дійсно нічого поганого не сказала і не зробила. Це вже просто маніпуляція якась. Виглядає, як заказушний пост", — написала Верба.

Блогерка зазначила, що вона завжди прагнула і хоче найкращого для України. Тому здивувалась, що багато хто захейтив її за слова про корупцію в країні.

Реакція Юлії Верби після обурення багатьох українців. Скриншот: Instagram/verbaaa.verbaaa

Верба висловила обурення, що ніхто не пам’ятає, скільки вона донатила на ЗСУ та інші потреби країни. Блогерка згадала про суми від п’яти до десяти тисяч доларів за один благодійний захід.

Юлія Верба згадала про свою благодійність. Скриншот: Instagram/verbaaa.verbaaa

Відповіла Верба і тим, хто захейтив її за рекламу онлайн-казино. Блогерка, яка часто подорожує світом навела приклад свій візит до Монако. Мовляв, якщо вона хоче грати, то бере сама за це відповідальність.

Юлія Верба пояснила, чому не відчуває відповідальності за рекламу онлайн-казино. Скриншот: Instagram/verbaaa.verbaaa

Що написала Верба в день атаки на "Охматдит"

Сторіз Юлії Верби після обстрілу "Охматдиту" обурили багатьох українців. Скриншоти: Instagram/verbaaa.verbaaa

Нагадаємо, раніше ми писали, що екскомандир "Азову" Максим Жорін відреагував на дописи блогерів, які закликають до миру за будь-яку ціну. Також ми розповідали, що блогер Ніколас Карма нарвався на суспільний хейт через своє опитування.