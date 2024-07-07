Новий скандал з Ніколасом Кармою — що відомо

Ніколас Карма. Фото: скриншот

Львівський блогер Микола Бучак, також відомий, як Ніколас Карма, в одному зі своїх опитувань нарвався на суспільний хейт. Хлопець осоромився через опитування вартості образу дівчини, вартістю у півмільйона євро.

Відео інциденту він опублікував на своїй сторінці в Instagram, але згодом видалив його.

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На цей раз блогер опитував киянку, і зізнався, що його "подарували" на день народження дівчині, на ім'я Анна його друзі. Суму він не розсекретив, проте, ймовірно, вона була великою.

Скриншот опитування Анни Ніколасом Кармою

В одному зі столичних закладів, коли він опитав дівчину скільки коштує її стиль, розцінки виявилися ледь не захмарними.

приталена чорна сукня з відкритими плечима — 6 тисяч доларів (242 631 грн);

кольє Bvlgari — 180 тисяч євро (7,8 млн грн);

браслет Bvlgari — 190 тисяч євро (8,3 млн грн);

перстень (бренд невідомий) — 18 тисяч євро (789 072 грн);

годинник (бренд невідомий) — 58 тисяч євро (2,5 млн грн);

взуття (бренд невідомий) — 64 тисячі євро (2,8 млн грн);

сережки Bvlgari — 35 тисячі євро (1,5 млн грн).

За словами самої дівчини, вона працює байєром (професійний покупець, який знає, де купувати потрібні речі за найвигіднішою ціною, а потім так само це продає). Також Анна додала, що вона має хлопця і регулярно донатить українській армії.

Анна, яку опитував блогер. Джерело: скриншот/instagram/nicolas_karma_official

Проте аудиторія блогера не оцінила такий жест, і жорстоко розкритикувала як дівчину, так і його самого. Думки людей щодо того, які податки сплачує дівчина та який має бути рівень доходів заради таких розходів, змусили блогера спочатку закрити коментарі, а потім і видалити відео з акаунту.

"Цікаво, хто її насправді спонсорує, бо "байєр" — це прикриття. За свої чесно зароблені гроші такі речі навряд чи купиш. Тому виникає наступне питання: хто розкрадає країну, і не сплачує податки, щоб влаштувати життя цієї принцеси?", — обурюються в соцмережах.

Обурені коментарі під видаленим відео Карми

Нагадаємо, ми раніше писали, що чоловік блогерки Тані Пренткович, Андрій Гонковський, пояснив, як потрапив на Мальдіви. А також стало відомо, де ховається її родина після скандалу з Мальдівами.