Юлия Верба объяснила свои слова после ракетного обстрела Охматдета

Блогер Юлия Верба. Фото: Instagram/verbaaa.verbaaa

После массированных ракетных обстрелов оккупантами городов Украины в понедельник, 8 июля, серьезно пострадала крупнейшая детская клиника страны, "Охматдет". Некоторые блогеры начали постить не только информацию о помощи, но и сториз о проблемах в стране. Одной из них была блогер-миллионник Юлия Верба.

В сториз своего Instagram она отреагировала на реакцию украинцев относительно своих слов в день атаки россиян.

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Молодая инфлюенсер, беременная первенцем, заявила — она написала свои мысли. Но пользователи соцсетей, отметила Верба, восприняли их за российское ИПСО.

"Наше время — это время объединяться, а не искать врагов среди своих, когда я действительно ничего плохого не сказала и не сделала. Это уже просто манипуляция какая-то. Выглядит, как заказушный пост", — написала Верба.

Блогер отметила, что она всегда стремилась и хочет лучшего для Украины. Поэтому удивилась, что многие захейтили ее за слова о коррупции в стране.

Реакция Юлии Вербы после возмущения многих украинцев. Скриншот: Instagram/verbaaa.verbaaa

Верба выразила возмущение, что никто не помнит, сколько она донатила на ВСУ и другие нужды страны. Блогер вспомнила о суммах от пяти до десяти тысяч долларов за одно благотворительное мероприятие.

Юлия Верба упомянула о своей благотворительности. Скриншот: Instagram/verbaaa.verbaaa

Ответила Верба и тем, кто захейтил ее за рекламу онлайн-казино. Блогер, которая часто путешествует по миру, привела в пример свой визит в Монако. Мол, если она хочет играть, то берет сама за это ответственность.

Юлия Верба объяснила, почему не чувствует ответственности за рекламу онлайн-казино. Скриншот: Instagram/verbaaa.verbaaa

Что написала Верба в день атаки на "Охматдет"

Сториз Юлии Вербы после обстрела "Охматдета" возмутили многих украинцев. Скриншоты: Instagram/verbaaa.verbaaa

Напомним, ранее мы писали, что экс-командир "Азова" Максим Жорин отреагировал на публикации блогеров, призывающих к миру любой ценой. Также мы рассказывали, что блогер Николас Карма нарвался на общественный хейт из-за своего опроса.