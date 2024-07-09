Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Юлия Верба отреагировала на хейт украинцев по поводу ее слов после ракетного обстрела "Охматдета" arrow

Юлия Верба отреагировала на хейт украинцев по поводу ее слов после ракетного обстрела "Охматдета"

9 июля 2024 22:45
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Юлия Верба объяснила свои слова после ракетного обстрела Охматдета
Блогер Юлия Верба. Фото: Instagram/verbaaa.verbaaa
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

После массированных ракетных обстрелов оккупантами городов Украины в понедельник, 8 июля, серьезно пострадала крупнейшая детская клиника страны, "Охматдет". Некоторые блогеры начали постить не только  информацию о помощи, но и сториз о проблемах в стране. Одной из них была блогер-миллионник Юлия Верба.

В сториз своего Instagram она отреагировала на реакцию украинцев относительно своих слов в день атаки россиян.

Читайте также:

Юлия Верба о своих сториз после обстрела "Охматдета"

Молодая инфлюенсер, беременная первенцем, заявила — она написала свои мысли. Но пользователи соцсетей, отметила Верба, восприняли их за российское ИПСО.

"Наше время это время объединяться, а не искать врагов среди своих, когда я действительно ничего плохого не сказала и не сделала. Это уже просто манипуляция какая-то. Выглядит, как заказушный пост", — написала Верба.

Блогер отметила, что она всегда стремилась и хочет лучшего для Украины. Поэтому удивилась, что многие захейтили ее за слова о коррупции в стране.

Ответ Юлии Ивы украинцам после обстрела Охматдета
Реакция Юлии Вербы после возмущения многих украинцев. Скриншот: Instagram/verbaaa.verbaaa

Верба выразила возмущение, что никто не помнит, сколько она донатила на ВСУ и другие нужды страны. Блогер вспомнила о суммах от пяти до десяти тысяч долларов за одно благотворительное мероприятие.

Юлия Верба о своих донатах
Юлия Верба упомянула о своей благотворительности. Скриншот: Instagram/verbaaa.verbaaa

Ответила Верба и тем, кто захейтил ее за рекламу онлайн-казино. Блогер, которая часто путешествует по миру, привела в пример свой визит в Монако. Мол, если она хочет играть, то берет сама за это ответственность.

Юлия Верба о казино
Юлия Верба объяснила, почему не чувствует ответственности за рекламу онлайн-казино. Скриншот: Instagram/verbaaa.verbaaa

Что написала Верба в день атаки на "Охматдет"

Слова Юлии Ивы после обстрела Охматдета
Сториз Юлии Вербы после обстрела "Охматдета" возмутили многих украинцев. Скриншоты: Instagram/verbaaa.verbaaa

Напомним, ранее мы писали, что экс-командир "Азова" Максим Жорин отреагировал на публикации блогеров, призывающих к миру любой ценой. Также мы рассказывали, что блогер Николас Карма нарвался на общественный хейт из-за своего опроса.

блогеры соцсети Охматдет Юлия Верба

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

8 июля 2024

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных