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Іван Дорн анонсував новий альбом з російськими піснями

14 грудня 2023 12:23
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
У Івана Дорна вийде альбом російською мовою — як на це реагують українці
Співак Іван Дорн на інтерв'ю у Дмитра Гордона. Фото: скриншот з YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Відомий український співак, музикант і автор пісень Іван Дорн анонсував новий альбом. Але вся справа в тому, що всі композиції у цьому альбомі написані російською мовою, що дуже не сподобалося українцям, які це побачили.

Про це стало відомо з каналу Івана Дорна в Telegram.

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Презентація російськомовного альбома Івана Дорна

Український виконавець презентує новий альбом, але не рідною мовою, а російською. Іван Дорн поділився публікацією з російського каналу, де написали, що він випускає новий альбом, який не презентував вже шість років, а збирався робити це у 2022 році. 

"Незабаром буде": Іван Дорн зводить новий альбом. Не випускав шість років, спочатку збирався зробити це у травні 2022 року", — написали на російському каналі, чим поділився Іван Дорн в месенджері Telegram.

Публікація з каналу Івана Дорна
Публікація з каналу Івана Дорна. Фото: скриншот з Telegram

Реакція українців на новий російськомовний альбом Івана Дорна

Побачивши цю новину, користувачі месенджера Telegram не могли залишитися осторонь і почали обговорювати її. Люди залишили свої відгуки щодо презентації російськомовного альбома в коментарях під публікацією.

  • Іван, як ви вважаєте, чи це ок робити репост російського медіа? Просто цікава ваша думка
  • Гроші не пахнуть
  • Іване, а про вас не пишуть українські ЗМІ, що приходиться репостити м*скальські? Чи для української аудиторії будуть "сюрпризи" в цій новій творчості?
  • Вони нас вбивають, а ти їх ще і розважаєш
Коментар з каналу Івана Дорна
Коментар з каналу Івана Дорна. Фото: скриншот з Telegram
Коментар з каналу Івана Дорна
Коментар з каналу Івана Дорна. Фото: скриншот з Telegram
Коментар з каналу Івана Дорна
Коментар з каналу Івана Дорна. Фото: скриншот з Telegram
Коментар з каналу Івана Дорна
Коментар з каналу Івана Дорна. Фото: скриншот з Telegram

Виступ Івана Дорна на Балі

Відомий український блогер Богдан Беспалов розповів про те, що співак Іван Дорн збирається виступити на новорічному концерті на Балі. Виявляється, виступати український співак буде перед росіянами, а сам блогер вважає, що він відбит від реальності. 

"Усе б нічого, але цей корпоратив буде з "хорошими русскими". Коли людина не живе в Україні, вона відбита від реальності, вона не розуміє важливості тем для суспільства. І тут Іван Дорн, який втік, відмовчувався, все ж таки їде виступати на Балі. Тобто для цієї людини нічого не змінилося", — зазначив Богдан Беспалов.

Нагадаємо, ми писали про те, що український співак Іван Дорн зізнався у крадіжці. 

Раніше ми розповідали про те, що популярний артист Іван Дорн виступив перед росіянами. 

Також ми повідомляли про те, що співак Іван Дорн поставив на місце одну журналістку.

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