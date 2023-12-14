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Иван Дорн анонсировал новый альбом с российскими песнями

14 декабря 2023 12:23
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
У Ивана Дорна выйдет альбом на русском языке — как на это реагируют украинцы
Певец Иван Дорн на интервью у Дмитрия Гордона. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Известный украинский певец, музыкант и автор песен Иван Дорн анонсировал новый альбом. Но все дело в том, что все композиции в этом альбоме написаны на русском языке, что очень не понравилось украинцам, которые это увидели.

Об этом стало известно из канала Ивана Дорна в Telegram.

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Презентация русскоязычного альбома Ивана Дорна

Украинский исполнитель презентует новый альбом, но не на родном языке, а на русском. Иван Дорн поделился публикацией с российского канала, где написали, что он выпускает новый альбом, который не презентовал уже шесть лет, а собирался делать это в 2022 году.

"Скоро будет": Иван Дорн возводит новый альбом. Не выпускал шесть лет, сначала собирался сделать это в мае 2022 года", — написали на российском канале, чем поделился Иван Дорн в мессенджере Telegram.

Публикация по каналу Ивана Дорна
Публикация с канала Ивана Дорна. Фото: скриншот с Telegram

Реакция украинцев на новый русскоязычный альбом Ивана Дорна

Увидев эту новость, пользователи мессенджера Telegram не могли остаться в стороне и стали обсуждать ее. Люди оставили свои отзывы по поводу презентации русскоязычного альбома в комментариях под публикацией.

  • Иван, как вы считаете, это ок делать репост российского медиа? Просто интересно ваше мнение
  • Деньги не пахнут
  • Иван, а о вас не пишут украинские СМИ, что приходится репостить м*скальские? Будут ли для украинской аудитории "сюрпризы" в этом новом творчестве?
  • Они нас убивают, а ты их еще и развлекаешь
Комментарий по каналу Ивана Дорна
Комментарий с канала Ивана Дорна. Фото: скриншот с Telegram
Комментарий по каналу Ивана Дорна
Комментарий с канала Ивана Дорна. Фото: скриншот с Telegram
Комментарий по каналу Ивана Дорна
Комментарий с канала Ивана Дорна. Фото: скриншот с Telegram
Комментарий по каналу Ивана Дорна
Комментарий с канала Ивана Дорна. Фото: скриншот с Telegram

Выступление Ивана Дорна на Бали

Известный украинский блогер Богдан Беспалов рассказал о том, что певец Иван Дорн намерен выступить на новогоднем концерте на Бали. Оказывается, выступать украинский певец будет перед россиянами, а сам блогер считает, что он отрезан от реальности.

"Все бы ничего, но этот корпоратив будет с "хорошими русскими". Когда человек не живет в Украине, он отрезан от реальности, он не понимает важности тем для общества. И тут Иван Дорн, который сбежал, отмалчивался, все же едет выступать на Бали. То есть, для этого человека ничего не поменялось", —- отметил Богдан Беспалов.

Напомним, мы писали о том, что украинский певец Иван Дорн признался в воровстве.

Ранее мы говорили о том, что популярный артист Иван Дорн выступил перед россиянами.

Также мы сообщали, что певец Иван Дорн поставил на место одну журналистку.

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