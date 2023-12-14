Іван Дорн співатиме на Новий рік у готелі росіянина

Іван Дорн. Фото: instagram.com/dorn_ivan/

Український співак Іван Дорн у новорічну ніч буде співати для росіян у готелі на Балі. Анонс вечірки шириться соціальними мережами.

Блогер Алєксєй Купін, який живе на Балі, опублікував промо-ролик в Instagram.

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У промо заявлено, що Іван Дорн проведе новорічну вечірку в готелі Alex Villas, заснованих росіянином Ніколаєм Нєчунаєвим. У відео артист танцює, співає російськомовний трек та відкорковує пляшку ігристого вина.

Іван Дорн у рекламі вечірки. Фото: instagram.com/aleksey_kupin/

Концерт має відбутися 31 грудня у клубі Klapa Beach Club Uluwatu на Балі. У дописі вказано, що Дорн — "український музикант, саундпродюсер і співак", проте на вечірку збирається російськомовна частина острова. Вони активно ширять рекламу вечірки та коментують її.

Музика поза політикою

Іван Дорн очевидно вважає, що мова немає значення, тому нещодавно потрапив у скандал. Він відновив роботу над російськомовним альбомом Dorndom, який мав вийти ще в травні 2022 року. Музикант вирішив, що немає значення, якою мовою буде звучати його творчість.

У Telegram співак поділився відео, на якому він працює над зведенням альбому.

Нагадуємо, що нещодавно дружина Івана Дорна показала підрослих дітей.

Раніше ми писали, що у Дорна вийде трек у співавторстві з росіянином.