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Иван Дорн будет петь на Новый год в отеле россиянина

14 декабря 2023 13:17
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Иван Дорн будет петь на Новый год в отеле россиянина
Иван Дорн. Фото: instagram.com/dorn_ivan/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинский певец Иван Дорн в новогоднюю ночь будет петь для россиян в отеле на Бали. Анонс вечеринки распространяется по социальным сетям.

Блогер Алексей Купин, живущий на Бали, опубликовал промо-ролик в Instagram.

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В промо заявлено, что Иван Дорн проведет новогоднюю вечеринку в отеле Alex Villas, основанном россиянином Николаем Нечунаевым. У видео артист танцует, поет русскоязычный трек и открывает бутылку игристого вина.

Иван Дорн на вечеринке на Бали
Иван Дорн в рекламе вечеринки. Фото: instagram.com/aleksey_kupin/

Концерт должен пройти 31 декабря в клубе Klapa Beach Club Uluwatu на Бали. В сообщении указано, что Дорн — "украинский музыкант, саундпродюсер и певец", однако на вечеринку собирается русскоязычная часть острова. Они активно распространяют рекламу вечеринки и комментируют ее.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by IVAN DORN - NY 2024 (@newyearbali)

Музыка вне политики

Иван Дорн очевидно считает, что речь неважна, поэтому недавно попал в скандал. Он возобновил работу над русскоязычным альбомом Dorndom, который должен выйти еще в мае 2022 года. Музыкант решил, что неважно, на каком языке будет звучать его творчество.

В Telegram певец поделился видео, на котором он работает над сводкой альбома.

Напомним, что недавно жена Ивана Дорна показала подросших детей.

Ранее мы писали, что у Дорна выйдет трек в соавторстве с россиянином.

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