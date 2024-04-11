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Іван Дорн виступить на одній сцені зі скандальною дружиною зрадника Бардаша

11 квітня 2024 17:27
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Концерт Івана Дорна з росіянами — чи допоможуть українцям
Співак Іван Дорн. Фото: instagram.com/dorn_ivan/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Український співак Іван Дорн виступить у Варшаві на одній сцені із "хорошими росіянами". Частина коштів з виступів буде направлена на психологічну підтримку українців, які постраждали від війни.

Відповідну афішу він опублікував у Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Іван Дорн виступить з росіянами

На початок червня у Варшаві запланований концерт на якому виступлять Іван Дорн, російський репер Noize MC, співачку Монеточка та колишня дружина зрадника Юрія Бардаша — виконавиця Луна.

Noize MC та Монеточка після початку повномасштабного вторгнення засудили криваву политику Кремля, виїхали з Росії та перший час організовували благодійні концерти, на яких збирали кошти постраждалим українцям.

А ось українська співачка Луна (справжнє ім’я — Христина Герасимова) вже встигла втрапити у скандал. Минулого літа на виступі у столичному клубі Stereo Plaza, тримаючи в руках прапор України, вона заспівала російською мовою пісню "Пальміра" зі свого альбому "Транс", яка стала неофіційним гімном російської ПВК "Вагнер".

Луна ПВК Вагнер
Пісня української співачки Луни стала неофіційним гімном російської ПВК "Вагнер". Фото: скриншот Telegram

Окрім того, Герасимова є колишньою дружиною продюсера Юрія Бардаша, який зрадив Україну та взяв громадянство Росії.

Частину коштів від виступу у Варшаві музиканти обіцяють спрямувати на реабілітацію українців, які постраждали від війни.

Дорн заспіває з "хорошими росіянами"
Іван Дорн виступить на одній сцені з росіянами. Фото: скриншот Instgram

Це єдиний захід з початку війни в Україні за участю Івана Дорна, який спрямований на підтримку земляків. На новий рік артист розважав на Балі росіян.

Нагадаємо, співак EL Кравчук гнівно розкритикував Ані Лорак — вона "отруїлась" російською пропагандою. Також він зізнався, що насправді думає про Івана Дорна. 

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