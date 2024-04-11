Концерт Івана Дорна з росіянами — чи допоможуть українцям

Іван Дорн виступить на одній сцені зі скандальною дружиною зрадника Бардаша
Український співак Іван Дорн виступить у Варшаві на одній сцені із "хорошими росіянами". Частина коштів з виступів буде направлена на психологічну підтримку українців, які постраждали від війни.
Відповідну афішу він опублікував у Stories на своїй сторінці в Instagram.
Іван Дорн виступить з росіянами
На початок червня у Варшаві запланований концерт на якому виступлять Іван Дорн, російський репер Noize MC, співачку Монеточка та колишня дружина зрадника Юрія Бардаша — виконавиця Луна.
Noize MC та Монеточка після початку повномасштабного вторгнення засудили криваву политику Кремля, виїхали з Росії та перший час організовували благодійні концерти, на яких збирали кошти постраждалим українцям.
А ось українська співачка Луна (справжнє ім’я — Христина Герасимова) вже встигла втрапити у скандал. Минулого літа на виступі у столичному клубі Stereo Plaza, тримаючи в руках прапор України, вона заспівала російською мовою пісню "Пальміра" зі свого альбому "Транс", яка стала неофіційним гімном російської ПВК "Вагнер".
Окрім того, Герасимова є колишньою дружиною продюсера Юрія Бардаша, який зрадив Україну та взяв громадянство Росії.
Частину коштів від виступу у Варшаві музиканти обіцяють спрямувати на реабілітацію українців, які постраждали від війни.
Це єдиний захід з початку війни в Україні за участю Івана Дорна, який спрямований на підтримку земляків. На новий рік артист розважав на Балі росіян.
Нагадаємо, співак EL Кравчук гнівно розкритикував Ані Лорак — вона "отруїлась" російською пропагандою. Також він зізнався, що насправді думає про Івана Дорна.
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