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Иван Дорн выступит на одной сцене со скандальной женой предателя Бардаша

11 апреля 2024 17:27
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Концерт Ивана Дорна с россиянами - помогут ли украинцам
Певец Иван Дорн. Фото: instagram.com/dorn_ivan/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Украинский певец Иван Дорн выступит в Варшаве на одной сцене с "хорошими россиянами". Часть средств из выступлений будет направлена на психологическую поддержку украинцев, пострадавших от войны.

Соответствующую афишу он опубликовал в Stories на своей странице в Instagram.

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Иван Дорн будет выступать с россиянами

В начале июня запланирован концерт в Варшаве на котором выступят Иван Дорн, российский рэпер Noize MC, певица Монеточка и бывшая жена предателя Юрия Бардаша — исполнительница Луна.

Noize MC и Монеточка после начала полномасштабного вторжения осудили кровавую политику Кремля, уехали из России и первое время организовывали благотворительные концерты, на которых собирали средства пострадавшим украинцам.

А вот украинская певица Луна (настоящее имя — Кристина Герасимова) уже успела попасть в скандал. Прошлым летом на выступлении в столичном клубе Stereo Plaza, держа в руках флаг Украины, она спела по-русски песню "Пальмира" из своего альбома "Транс", которая стала неофициальным гимном российского ППК "Вагнер".

Луна ПВК Вагнер
Песня украинской певицы Луны стала неофициальным гимном российского ППК "Вагнер". Фото: скриншот Telegram

Кроме того, Герасимова является бывшей супругой продюсера Юрия Бардаша, который предал Украину и взял гражданство России.

Часть средств от выступления в Варшаве музыканты обещают направить на реабилитацию пострадавших от войны украинцев.

Дорн споет с "хорошими россиянами"
Иван Дорн выступит на одной сцене с россиянами. Фото: скриншот Instgram

Это единственное мероприятие с начала войны в Украине, с участием Ивана Дорна, которое направлено на поддержку земляков. На новый год артист развлекал на Бали россиян.

Напомним, певец EL Кравчук гневно раскритиковал Ани Лорак - она "отравилась" российской пропагандой. Также он признался, что на самом деле думает об Иване Дорне.

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