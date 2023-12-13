Іво Бобул досі не пробачив Василя Вірастюка з 2016 року за його цькування

Український артист Іво Бобул на інтерв'ю. ФОто: скриншот з YouTube

Ведучий Слава Дьомін взяв відверте інтерв’ю у відомого українського артиста Іво Бобула. Під час спілкування блогер поцікавився у виконавця, чому досі не пробачив українського спортсмена і заслуженого майстра спорту Василя Вірастюка.

Інтерв’ю з Іво Бобулом Слава Дьомін розмістив на своєму каналі в YouTube.

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Український ведучий Слава Дьомін поцікавився в Іво Бобула подробицями скандалу з Василем Вірастюком, який одного разу дуже його образив. На це співак відповів, що це звичайна дурість, а не хайп, на який тоді розраховував заслужений майстер спорту.

"Це не прикол, це дурість. Не треба сміятися над тим, що людина має, навіщо? Це не хайп, це дурість. У мене в Чернівцях квартири немає, коли я приїжджаю, я там живу, це моя кімната, там є фотографії з артистами, яких я люблю, є моя дорога, як я починав. Навіщо над цим сміятися? Це недолугість", — зазначив Іво Бобул.

Співак Іво Бобул на інтерв'ю у Слави Дьоміна. Фото: скриншот з YouTube

Також Слава Дьомін поцікавився, чи може український артист пробачити спортсмена, на що той відповів, що не вміє тримати довго образу. Втім, як стверджує Іво Бобул, Вірастюк зробив це навмисно, щоб поранити і принизити його.

"Ця людина померла для мене назавжди. Можу пробачити. Я взагалі образи недовго тримаю, коли я бачу, що людина відома така, що у неї є в голові щось, крім води. Але коли бачу, що це так зроблено, щоб мене поранити, принизити… Він виявився зовсім іншим. Я жив без нього і можу жити без нього і далі", — також додав український співак.

Чому між Іво Бобулом і Василем Вірастюком виник скандал

Ще у 2016 році український спортсмен зняв ролик в одному з готелів Чернівців біля кімнати Іво Бобула, де на вході було написано "Іменний номер Іво Бобула". На відео Василь зайшов до кімнати, де почав висміювати раритетні фотографії і ексклюзивні костюми співака, які висіли на стінах апартаментів-музею.

Stories спортсмена Василя Вірастюка. Фото: скриншот з Instagram

А ось співак назвав таку поведінку Вірастюка "знущанням над його здобутками".

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