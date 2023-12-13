Иво Бобул до сих пор не простил Василия Вирастюка с 2016 года за его травлю

Украинский артист Иво Бобул на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Ведущий Слава Демин взял откровенное интервью у известного украинского артиста Иво Бобула. Во время общения блогер поинтересовался у исполнителя, почему до сих пор не простил украинского спортсмена и заслуженного мастера спорта Василия Вирастюка.

Интервью с Иво Бобулом Слава Демин разместил на своем канале в YouTube.

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Украинский ведущий Слава Демин поинтересовался у Иво Бобула подробностями скандала с Василием Вирастюком, который однажды очень его оскорбил. На это певец ответил, что это обычная глупость, а не хайп, на который рассчитывал тогда заслуженный мастер спорта.

"Это не прикол, это глупость. Не надо смеяться над тем, что человек имеет, зачем? Это не хайп, это глупость. У меня в Черновцах квартиры нет, когда я приезжаю, я там живу, это моя комната, там есть фотографии с артистами, которых я люблю, есть мой путь, как я начинал. Зачем над этим смеяться? Это глупость", — отметил Иво Бобул.

Певец Иво Бобул на интервью у Славы Демина. Фото: скриншот с YouTube

Также Слава Демин поинтересовался, может ли украинский артист простить спортсмена, на что тот ответил, что не умеет долго держать обиду. Впрочем, как утверждает Иво Бобул, Вирастюк сделал это специально, чтобы ранить и унизить его.

"Этот человек умер для меня навсегда. Могу простить. Я вообще обиды недолго держу, когда я вижу, что человек известный такой, что у него есть в голове что-то, кроме воды. Но когда вижу, что это так сделано, чтобы меня ранить, унизить... Он оказался совсем другим. Я жил без него и могу жить без него и дальше", — также добавил украинский певец.

Почему между Иво Бобулом и Василием Вирастюком возник скандал

Еще в 2016 году украинский спортсмен снял ролик в одной из гостиниц Черновцов возле комнаты Иво Бобула, где на входе был написан "Именной номер Иво Бобула". На видео Василий зашел в комнату, где начал высмеивать раритетные фотографии и эксклюзивные костюмы певца, висевшие на стенах апартаментов-музея.

Stories спортсмена Василия Вирастюка. Фото: скриншот из Instagram

А вот певец назвал такое поведение Вирастюка "издевательством над его достижениями".

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