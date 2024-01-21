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Jerry Heil та alyona alyona підбили підсумки співпраці під час війни

21 січня 2024 21:56
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Jerry Heil та alyona alyona підбили підсумки співпраці під час війни
Співачки Jerry Heil та alyona alyona. Фото: Instagram/thejerryheil
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Учасниці цьогорічного Нацвідбору на конкурс "Євробачення-2024", співачки Jerry Heil та alyona alyona активно готуються до прямого ефіру, під час якого вже 3 лютого виберуть представника від України. Артистки вже не раз презентували спільні треки та виступали разом на майданчиках в різних куточках світу. Яна Шемаєва та Альона Савраненко (справжні імена зірок) поділились підсумками співпраці. 

Відповідна публікація з’явилась в їхніх соцмережах

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Співпраця Jerry Heil та alyona alyona 

Артистки поміркували, на що спроможне об’єднання. І як приклад навели свій творчий союз. За словами Jerry Heil та alyona alyona, вони дві окремі особистості з абсолютно різними поглядами на життя. Але коли зустрічаються, то утворюється магія.

"У єднанні ми створили EP (мініальбом. — Ред.) Dai Boh, у тому числі запросивши різноманітних європейських виконавців, щоб українські гармонія та наспіви могли бути почутими та відтвореними у Європі та всьому світі. На початку повномасштабного вторгнення ми відвідували волонтерські центри та центри біженців у семи країнах Європи, де проводили зустрічі з українськими жінками і дітьми, які були вимушені покинути свої домівки".

Співачки нагадали, що восени 2022 року вони провели тур Північною Америкою, де зібрали 18 тисяч доларів, які були переведені в різні благодійні фонди, зокрема й на протезування військовим. 

Наприкінці минулого року Jerry Heil та alyona alyona долучилися до благодійного заходу, на якому спільно з інфлюенсерами зібрали 1,6 млн грн на допомогу батальйону телеведучого, захисника Даніеля Салема.

"Все це ми змогли зробити тому, що об’єдналися. Саме це і є основним фундаментом нашої пісні (композиція Teresa & Maria для Нацвідбору на "Євробачення". — Ред.): обʼєднуймося в ім’я віри, добра і любові! Жінки, українці, весь світ! Обʼєднані люди спроможні створювати по-справжньому вартісні глобально справи", — підсумували артистки. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що трек від Jerry Heil та alyona alyona потрапив до європейських музичних чартів. Також ми розповідали, що Jerry Heil стала суддею міжнародного європейського конкурсу, в якому перемогла торік.

соцмережі
Jerry Heil
alyona alyona
українські зірки

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