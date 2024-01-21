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Jerry Heil и alyona alyona подвели итоги сотрудничества во время войны

21 января 2024 21:56
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Стас Кожушко
Редактор
Jerry Heil и alyona alyona подвели итоги сотрудничества во время войны
Певицы Jerry Heil и alyona alyona. Фото: Instagram/thejerryheil
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Участницы Нацотбора этого года на конкурс "Евровидение-2024", певицы Jerry Heil и alyona alyona активно готовятся к прямому эфиру, во время которого уже 3 февраля выберут представителя от Украины. Артистки уже не раз представляли совместные треки и выступали вместе на площадках в разных уголках мира. Яна Шемаева и Алена Савраненко (настоящие имена звезд) поделились итогами сотрудничества.

Соответствующая публикация появилась в их соцсетях.

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Сотрудничество Jerry Heil и alyona alyona

Артистки поразмыслили, на что способно единение. И в качестве примера привели свой творческий союз. По словам Jerry Heil и alyona alyona, они две отдельные личности с совершенно разными взглядами на жизнь. Но когда встречаются, то появляется магия.

"В единении мы создали EP (мини альбом. — Ред.) Dai Boh, в том числе пригласив разнообразных европейских исполнителей, чтобы украинские гармония и напевы могли быть услышаны и воспроизведены в Европе и всем мире. В начале полномасштабного вторжения мы посещали волонтерские центры и центры беженцев в семи странах Европы, где проводили встречи с украинскими женщинами и детьми, вынужденными покинуть свои дома".

Певицы напомнили, что осенью 2022 года они провели тур по Северной Америке, где собрали 18 тысяч долларов, которые были переведены в разные благотворительные фонды, в том числе и на протезирование военным.

В конце прошлого года Jerry Heil и alyona alyona приняли участие в благотворительном мероприятии, на котором совместно с инфлюэнсерами собрали 1,6 млн грн в помощь батальону телеведущего, защитника Даниэля Салема.

"Все это мы смогли сделать потому, что объединились. Именно это и является основным фундаментом нашей песни (композиция Teresa & Maria для Нацотбора на "Евровидение". — Ред.): объединяемся во имя веры, добра и любви! Женщины, украинцы, весь мир! Объединенные люди способны создавать по-настоящему дорогие глобальные дела", — подытожили артистки.

Напомним, ранее мы писали, что трек от Jerry Heil и alyona alyona попал в европейские музыкальные чарты. Также мы рассказывали, что Jerry Heil стала судьей международного европейского конкурса, в котором в прошлом году победила.

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Jerry Heil
alyona alyona
украинские звезды

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