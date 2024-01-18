Трек від Jerry Heil та alyona alyona потрапив в європейські музичні чарти

Співачки Jerry Heil та alyona alyona. Фото: Instagram/thejerryheil

Композиція Teresa & Maria співачок Jerry Heil та alyona alyona є одним з фаворитів Нацвідбору на пісенний конкурс "Євробачення-2024", який пройде в травні цього року у шведському Мальме. Трек має не тільки успіхи в YouTube, але й на інших платформах.

Про це у своїх соцмережах повідомили Jerry Heil та alyona alyona.

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Композиція від Jerry Heil та alyona alyona впевнено тримає першу сходинку в розділі "Музика" на YouTube. Також пісня в трендах відеохостингу в цілому, і сумарно має вже понад 1,7 млн прослуховувань менше як за тиждень.

Успіх в Teresa & Maria і на інших стримінгових платформах. Перше місце в пісні і в iTunes, Spotify, Apple Music та Deezer. Композиція, яку українці почують наживо вже 3 лютого під час прямого ефіру фіналу Нацвідбору, потрапила навіть до музичних чартів Фінляндії, Чехії та Польщі

Apple Music (Польща): #25;

iTunes (Фінляндія): #66

Shazam (Польща): #138

Shazam (Чехія): #190.

"Трек Teresa & Maria продовжує підкорювати чарти не тільки в Україні, але й у світі. Дякуємо вам", — лаконічно прокоментували успіх Jerry Heil та alyona alyona.

Нагадаємо, раніше ми писали, як у світі реагують на пісню alyona alyona і Jerry Heil для "Євробачення". Також ми розповідали, що Джамала прокоментувала голосування за суддів Нацвідбору в додатку "Дія".