Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Jerry Heil випустила власну колекцію одягу arrow

Jerry Heil випустила власну колекцію одягу

14 грудня 2023 17:33
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Jerry Heil випустила власну колекцію одягу
Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Українська співачка Jerry Heil разом з українським брендом випустила нову колекцію одягу. Дизайн навіює атмосферу підліткових років.

Про це артистка написала в instagram.

Читайте також:

Jerry Heil пропонує одяг "зі своєї шафи"

Співачка Jerry Heil створила разом із брендом TWICE колекцію одягу. Він натхненний улюбленими піснями артистки. Їй було важливо створити речі, які можна носити щодня і комбінувати між собою.

"Це не мерч — це дещо інше. Це ніби можливість зазирнути до мене у шафу, взяти там те, що я люблю найбільше, і вибрати ті речі, які підходять тобі! А оскільки ставку ми робили на стиль та комфорт — то підходять всі", — пояснила задумку колекції співачка.

Колекція одягу Jerry Heil і TWICE
Колекція одягу Jerry Heil і TWICE. Фото: instagram.com/twice.ua/

Ціни на речі з нової колекції практично на рівні масмаркету: краватка за 500 гривень, светр за 2 550 гривень, а пуховик — 4 850 гривень.

Колекція одягу Jerry Heil і TWICE
Колекція одягу Jerry Heil і TWICE. Фото: instagram.com/twice.ua/
Колекція одягу Jerry Heil і TWICE
Колекція одягу Jerry Heil і TWICE. Фото: instagram.com/twice.ua/

Нагадаємо, що нещодавно Jerry Heil заінтригувала масштабом майбутнього виступу на Нацвідборі на Євробачення.

Раніше Alyona Alyona вирішила піти на Нацвідбір "Євробачення-2024".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

ЧАЕС та ЗАЕС — чи є ризик повторної трагедії: висновки ліквідатора після 37 років - 80x80

ЧАЕС та ЗАЕС — чи є ризик повторної трагедії: висновки ліквідатора після 37 років

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

Актуальне по темі