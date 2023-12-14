Jerry Heil випустила власну колекцію одягу

Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil/

Українська співачка Jerry Heil разом з українським брендом випустила нову колекцію одягу. Дизайн навіює атмосферу підліткових років.

Про це артистка написала в instagram.

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Співачка Jerry Heil створила разом із брендом TWICE колекцію одягу. Він натхненний улюбленими піснями артистки. Їй було важливо створити речі, які можна носити щодня і комбінувати між собою.

"Це не мерч — це дещо інше. Це ніби можливість зазирнути до мене у шафу, взяти там те, що я люблю найбільше, і вибрати ті речі, які підходять тобі! А оскільки ставку ми робили на стиль та комфорт — то підходять всі", — пояснила задумку колекції співачка.

Колекція одягу Jerry Heil і TWICE. Фото: instagram.com/twice.ua/

Ціни на речі з нової колекції практично на рівні масмаркету: краватка за 500 гривень, светр за 2 550 гривень, а пуховик — 4 850 гривень.

Колекція одягу Jerry Heil і TWICE. Фото: instagram.com/twice.ua/

Колекція одягу Jerry Heil і TWICE. Фото: instagram.com/twice.ua/

Нагадаємо, що нещодавно Jerry Heil заінтригувала масштабом майбутнього виступу на Нацвідборі на Євробачення.

Раніше Alyona Alyona вирішила піти на Нацвідбір "Євробачення-2024".