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Jerry Heil выпустила собственную коллекцию одежды

14 декабря 2023 17:33
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Jerry Heil выпустила собственную коллекцию одежды
Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинская певица Jerry Heil вместе с украинским брендом выпустила новую коллекцию одежды. Дизайн напоминает атмосферу подростковых лет.

Об этом артистка написала в instagram .

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Певица Jerry Heil создала вместе с брендом TWICE коллекцию одежды. Он вдохновлен любимыми песнями артистки. Ей было важно создать вещи, которые можно носить каждый день и комбинировать между собой.

"Это не мерч — это кое-что другое. Это вроде бы возможность заглянуть ко мне в шкаф, взять там то, что я люблю больше всего, и выбрать те вещи, которые подходят тебе! А так как ставку мы делали на стиль и комфорт — то подходят все", — объяснила задумку коллекции певица.

Коллекция одежды Jerry Heil и TWICE
Коллекция одежды Jerry Heil и TWICE. Фото: instagram.com/twice.ua/

Цены на вещи из новой коллекции практически на уровне масс-маркета: галстук за 500 гривен, свитер за 2 550 гривен, а пуховик — 4 850 гривен.

Коллекция одежды Jerry Heil и TWICE
Коллекция одежды Jerry Heil и TWICE. Фото: instagram.com/twice.ua/
Коллекция одежды Jerry Heil и TWICE
Коллекция одежды Jerry Heil и TWICE. Фото: instagram.com/twice.ua/

Напомним, что недавно Jerry Heil заинтриговала масштабом предстоящего выступления на нацотборе на Евровидение.

Ранее Alyona Alyona решила пойти на Нацотбор "Евровидения-2024".

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