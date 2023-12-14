Jerry Heil выпустила собственную коллекцию одежды

Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil/

Украинская певица Jerry Heil вместе с украинским брендом выпустила новую коллекцию одежды. Дизайн напоминает атмосферу подростковых лет.

Об этом артистка написала в instagram .

Читайте также:

Jerry Heil предлагает одежду "из своего шкафа"

Певица Jerry Heil создала вместе с брендом TWICE коллекцию одежды. Он вдохновлен любимыми песнями артистки. Ей было важно создать вещи, которые можно носить каждый день и комбинировать между собой.

"Это не мерч — это кое-что другое. Это вроде бы возможность заглянуть ко мне в шкаф, взять там то, что я люблю больше всего, и выбрать те вещи, которые подходят тебе! А так как ставку мы делали на стиль и комфорт — то подходят все", — объяснила задумку коллекции певица.

Коллекция одежды Jerry Heil и TWICE. Фото: instagram.com/twice.ua/

Цены на вещи из новой коллекции практически на уровне масс-маркета: галстук за 500 гривен, свитер за 2 550 гривен, а пуховик — 4 850 гривен.

Коллекция одежды Jerry Heil и TWICE. Фото: instagram.com/twice.ua/

Коллекция одежды Jerry Heil и TWICE. Фото: instagram.com/twice.ua/

Напомним, что недавно Jerry Heil заинтриговала масштабом предстоящего выступления на нацотборе на Евровидение.

Ранее Alyona Alyona решила пойти на Нацотбор "Евровидения-2024".