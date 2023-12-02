Jerry Heil заінтригувала масштабом майбутнього виступу на Нацвідборі на Євробачення

Співачка Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil/

Співачка Jerry Heil та реп-виконавиця Alyona Alyona підкорюватимуть Нацвідбір на Євробачення масштабним шоу. Артистки цього року об'єдналися у дует, щоб представити Україну на відомому вокальному конкурсі.

Про це Jerry Heil розповіла в ексклюзиві Новини.LIVE.

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68-й пісенний конкурс "Євробачення" пройде у Швеції. Півфінали відбудуться сьомого і дев’ятого травня, а вже сам фінал — 11 травня 2024 року. Серед кондидатів на поїздку до Мальме Jerry Heil та Alyona Alyona.

"Буде одне з найбільших наших шоу з Alyona Alyona. Ми багато співали разом і це логічно привело на нашого спільного походу на Нацвідбір. Дасть Бог все пройде добре Я не хочу нічого розказувати і загадувати, я трішки забобонна, тому гарно відбудеться, ви все побачите", — інтригує Jerry Heil.

"Суспільне Мовлення" вже оголосило імена та назви пісень десяти фіналістів Національного відбору на конкурс "Євробачення-2024". Повний список фіналістів буде оприлюднено до 29 грудня.

Почути пісні десятки фіналістів Національного відбору, з якими вони змагатимуться за право представити Україну на "Євробаченні-2024", українці зможуть у січні наступного року. Фінал Національного відбору відбудеться в лютому 2024 року.

Представника України на "Євробаченні-2024" визначать за результатами голосування журі та глядачів. Склад зіркового журі фіналу оберуть українці шляхом онлайн-голосування.

Нагадаємо, стало відомо, чому Alyona Alyona вирішила піти на Нацвідбір "Євробачення-2024".

Нагадаємо, Melovin пояснив, чому втретє пішов на Нацвідбір "Євробачення".