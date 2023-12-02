Jerry Heil заинтриговала масштабом предстоящего выступления на Нацотборе на Евровидение

Певица Jerry Heil. Фото: instagram.com/thejerryheil/

Певица Jerry Heil и рэп-исполнительница Alyona Alyona будут покорять Нацотбор на Евровидение масштабным шоу. Артистки в этом году объединились в дуэт, чтобы представить Украину на известном вокальном конкурсе.

Об этом Jerry Heil рассказала в эксклюзиве Новини.LIVE.

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68-й песенный конкурс "Евровидение" пройдет в Швеции. Полуфиналы состоятся седьмого и девятого мая, а сам финал — 11 мая 2024 года. Среди кандидатов на поездку в Мальме Jerry Heil и Alyona Alyona.

"Будет одно из самых больших наших шоу с Alyona Alyona. Мы много пели вместе и это логически привело к нашему общему походу на Нацотбор. Даст Бог все пройдет хорошо. Я не хочу ничего рассказывать и загадывать, я немного суеверная, поэтому хорошо пройдет, вы все увидите" , — интригует Jerry Heil.

"Суспільне Мовлення" уже объявило имена и названия песен десяти финалистов Национального отбора на конкурс "Евровидение-2024". Полный список финалистов будет обнародован до 29 декабря.

Услышать песни десятки финалистов Национального отбора, с которыми они будут бороться за право представить Украину на Евровидении-2024, украинцы смогут в январе следующего года. Финал Национального отбора пройдет в феврале 2024 года.

Представителя Украины на "Евровидении-2024" определят по результатам голосования жюри и зрителей. Состав звездного жюри финала выберут украинцы по пути онлайн-голосования.

Напомним, стало известно, почему Alyona Alyona решила пойти на Нацотбор "Евровидения-2024".

Напомним, Melovin объяснил, почему в третий раз пошел на Нацотбор "Евровидения".