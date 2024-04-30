Камалія готує новий кліп — подробиці

Українська співачка Камалія. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Відома українська співачка Камалія натякнула на майбутнє весілля. Зірка анонсувала новий кліп у весільній сукні та натякнула на те, що очікує на пропозицію.

Про це вона заявила в ексклюзивному інтерв'ю "М1".

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Камалія поділилася подробицями особистого життя

Напередодні, 29 квітня, Камалія показалася на зйомках нового кліпу. Співачка "засвітилася" у пишній та довгій весільній сукні, яку доповнила шкіряною курткою. Артистка розповіла, що її вбрання від відомого українського бренду Lorange.

Українська співачка Камалія. Фото: скриншот YouTube

Зірка розповіла про те, що презентує пісню про кохання під назвою "Ніжно".

Камалія також похизувалася шикарною обручкою, яку обрали для зйомок відео. Це прикраса від Graff, цінник якої стартує від 600 тисяч гривень.

Українська співачка Камалія. Фото: скриншот YouTube

На питання журналістки про те, чи належить їй ця каблучка, Камалія відповіла що скоро вона буде її. Зірка поки не захотіла ділитися подробицями особистого життя.

Виконавиця розповіла, що планує випустити новий кліп за 1,5-2 місяці після виходу її пісні "Танцюй". Вона сподівається, що "Ніжно" стане гімном усіх наречених.

Раніше блогер Беспалов назвав ім'я чоловіка, який знущається над Камалією. Нагадаємо, нещодавно у мережі поширились світлини, на яких нібито на обличчі та шиї Камалії були помітні сліди побоїв. До насилля, можливо, причетний її новий коханий на ім'я Михайло, який і став причиною її розлучення із Захуром. А також співачці довелося зробити операцію.