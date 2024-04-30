Камалия готовит новый клип.

Украинская певица Камалия. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Известная украинская певица Камалия намекнула на предстоящую свадьбу. Звезда анонсировала новый клип в свадебном платье и намекнула на то, что ожидает предложение руки и сердца.

Об этом она заявила в эксклюзивном интервью "М1".

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Камалия поделилась подробностями личной жизни

Накануне, 29 апреля, Камалия показалась на съемках нового клипа. Певица "засветилась" в пышном и длинном свадебном платье, которое дополнила кожаной курткой. Артистка рассказала, что ее наряды от известного украинского бренда Lorange.

Украинская певица Камалия. Фото: скриншот YouTube

Звезда рассказала о том, что представит песню о любви под названием "Нежно".

Камалия также похвасталась шикарным обручальным кольцом, которое выбрали для съемок видео. Это украшение от Graff, ценник которого стартует от 600 тысяч гривен.

Украинская певица Камалия. Фото: скриншот YouTube

На вопрос журналистки о том, принадлежит ли ей это кольцо, Камалия ответила, что скоро оно будет ее. Звезда пока не захотела делиться подробностями личной жизни.

Исполнительница рассказала, что планирует выпустить новый клип через 1,5-2 месяца после выхода ее песни "Танцуй". Она надеется, что "Нежно" станет гимном всех невест.

Напомним, блогер Беспалов назвал имя мужчины, который издевается над Камалией. Напомним, недавно в сети распространились фотографии, на которых якобы на лице и шее Камалии были заметны следы побоев. К насилию, возможно, причастен ее новый возлюбленный по имени Михаил, который и стал причиной ее развода с Захуром. А также певице пришлось сделать операцию.