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Камалия после скандала с домашним насилием намекнула на новую свадьбу

30 апреля 2024 13:02
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Камалия готовит новый клип.
Украинская певица Камалия. Фото: instagram.com/kamaliyaofficial/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная украинская певица Камалия намекнула на предстоящую свадьбу. Звезда анонсировала новый клип в свадебном платье и намекнула на то, что ожидает предложение руки и сердца.

Об этом она заявила в эксклюзивном интервью "М1".

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Камалия поделилась подробностями личной жизни

Накануне, 29 апреля, Камалия показалась на съемках нового клипа. Певица "засветилась" в пышном и длинном свадебном платье, которое дополнила кожаной курткой. Артистка рассказала, что ее наряды от известного украинского бренда Lorange.

Камалия в свадебном платье
Украинская певица Камалия. Фото: скриншот YouTube

Звезда рассказала о том, что представит песню о любви под названием "Нежно".

Камалия также похвасталась шикарным обручальным кольцом, которое выбрали для съемок видео. Это украшение от Graff, ценник которого стартует от 600 тысяч гривен.

Камалия кичится кольцом
Украинская певица Камалия. Фото: скриншот YouTube

На вопрос журналистки о том, принадлежит ли ей это кольцо, Камалия ответила, что скоро оно будет ее. Звезда пока не захотела делиться подробностями личной жизни.

Исполнительница рассказала, что планирует выпустить новый клип через 1,5-2 месяца после выхода ее песни "Танцуй". Она надеется, что "Нежно" станет гимном всех невест.

Напомним, блогер Беспалов назвал имя мужчины, который издевается над Камалией. Напомним, недавно в сети распространились фотографии, на которых якобы на лице и шее Камалии были заметны следы побоев. К насилию, возможно, причастен ее новый возлюбленный по имени Михаил, который и стал причиной ее развода с Захуром. А также певице пришлось сделать операцию.

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