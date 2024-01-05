Камалія згадала про домашнє насильство у новій публікації

Співачка Камалія. Фото: Instagram/kamaliyaofficial

Співачка Камалія, як і більшість знаменитостей, запланувала чимало активностей на 2024 рік. Деякими з них артистка поділилась у своїх соцмережах.

Відповідна публікація з’явилась в її Instagram.

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Камалія про домашнє насильство

Співачка згадала, що чотири роки тому вона випустила сингл "Вільна" — протест проти домашнього насильства. На думку Камалії, ця проблема, як і раніше, не тільки "жива" і навіть стає все більш актуальною з кожним днем.

Тож 2024 року вона вирішила, що, крім підтримки ЗСУ, продовжить роботу над проблемою домашнього насильства.

"Мені хотілося б, щоб ви поділилися своїми трагічними історіями про свій досвід зіткнення з домашнім насильством і про те, чи воно триває досі. Чи припинилося. Якщо воно припинилося, як вам вдалося його зупинити. Ми обговоримо ваш випадок", — звернулась до фолловерів Камалія.

Окрім підписниць співачки, ініціативу підтримали актор Богдан Юсипчук та блогер Ваня Рассел. Останній зауважив, що кліп "Вільна" є найкращим, на його думку, у відеографії Камалії.

Нагадаємо, раніше ми писали, як діти Камалії реагують на повітряні тривоги. Також ми розповідали, як Тіна Кароль відпочиває з 15-річним сином в Карпатах.