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Камалия упомянула о домашнем насилии в новой публикации

5 января 2024 07:55
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Камалия упомянула о домашнем насилии в новой публикации
Певица Камалия. Фото: Instagram/kamaliyaofficial
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Певица Камалия, как и большинство знаменитостей, запланировала немало активностей на 2024 год. Некоторыми из них артистка поделилась в своих соцсетях.

Соответствующая публикация появилась в ее Instagram.

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Камалия о домашнем насилии

Певица вспомнила, что четыре года назад она выпустила сингл "Вільна" — протест против домашнего насилия. По мнению Камалии, эта проблема по-прежнему не только "жива" и даже становится все актуальнее с каждым днем.

Поэтому в 2024 году она решила, что кроме поддержки ВСУ продолжит работу над проблемой домашнего насилия.

"Мне хотелось бы, чтобы вы поделились своими трагическими историями о своем опыте столкновения с домашним насилием и о том, продолжается ли оно до сих пор. Или прекратилось. Если оно прекратилось, как вам удалось его остановить. Мы обсудим ваш случай", — обратилась к фолловерам Камалия.

Кроме подписчиц певицы, инициативу поддержали актер Богдан Юсипчук и блогер Ваня Рассел. Последний отметил, что клип "Вільна" является лучшим, по его мнению, в видеографии Камалии.

Напомним, ранее мы писали, как дети Камалии реагируют на воздушные тревоги. Также мы рассказывали, как Тина Кароль отдыхает с 15-летним сыном в Карпатах.

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