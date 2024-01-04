Тіна Кароль показала відпочинок з сином в Карпатах

Співачка Тіна Кароль з сином Веніаміном. Фото: Instagram/tina_karol

Співачка Тіна Кароль проводить новорічні свята в Карпатах. Компанію артистці склав її 15-річний син Веніамін, який прилетів на Батьківщину з Великої Британії, де навчається.

Відповідні фото та відео з'явились в соцмережах Кароль.

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Співачка насолоджується компанією сина, який зараз на канікулах, в Буковелі. Родина відвідала комплекс багатовікових дерев’яних будинків із ремісничими й мистецькими майстернями та зоопарком. Також Кароль наважилась на спуски з засніжених гір.

"Вперше на лижах. Крутий челендж, що єднає", — лаконічно підписала відео Тіна.

Також 38-річна співачка показала місцеві краєвиди та прогулялась босоніж по снігу. Щодо сина, то окрім катання на лижах Тіна його не показувала.

Скриншоти: Instagram/tina_karol

Зазначимо, що син Тіни Кароль живе та навчається у Великій Британії із семирічного віку. Співачка розповідала, що Веніаміном там піклується українська родина. Його батько, продюсер Євген Огір помер від онкології, коли хлопцю було лише чотири роки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Тіна Кароль зачарувала сімейними кадрами зі своїм 15-річним сином. Також ми розповідали, як Андрій Бєдняков з родиною зустрів Новий рік в Карпатах.