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Тіна Кароль показала відпочинок з сином в Карпатах

4 січня 2024 22:22
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Стас Кожушко
Редактор
Тіна Кароль показала відпочинок з сином в Карпатах
Співачка Тіна Кароль з сином Веніаміном. Фото: Instagram/tina_karol
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Співачка Тіна Кароль проводить новорічні свята в Карпатах. Компанію артистці склав її 15-річний син Веніамін, який прилетів на Батьківщину з Великої Британії, де навчається. 

Відповідні фото та відео з'явились в соцмережах Кароль. 

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Співачка насолоджується компанією сина, який зараз на канікулах, в Буковелі. Родина відвідала комплекс багатовікових дерев’яних будинків із ремісничими й мистецькими майстернями та зоопарком. Також Кароль наважилась на спуски з засніжених гір. 

"Вперше на лижах. Крутий челендж, що єднає", — лаконічно підписала відео Тіна.

@tinakarol

Вперше на лижах. Крутий челендж, що єднає ❤️ #тінакароль #tinakarol

♬ оригинальный звук - Tina Karol

Також 38-річна співачка показала місцеві краєвиди та прогулялась босоніж по снігу. Щодо сина, то окрім катання на лижах Тіна його не показувала. 

Скриншоти: Instagram/tina_karol

Зазначимо, що син Тіни Кароль живе та навчається у Великій Британії із семирічного віку. Співачка розповідала, що Веніаміном там піклується українська родина. Його батько, продюсер Євген Огір помер від онкології, коли хлопцю було лише чотири роки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Тіна Кароль зачарувала сімейними кадрами зі своїм 15-річним сином. Також ми розповідали, як Андрій Бєдняков з родиною зустрів Новий рік в Карпатах.

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