Тіна Кароль показала відпочинок з сином в Карпатах
Співачка Тіна Кароль проводить новорічні свята в Карпатах. Компанію артистці склав її 15-річний син Веніамін, який прилетів на Батьківщину з Великої Британії, де навчається.
Відповідні фото та відео з'явились в соцмережах Кароль.
Тіна Кароль в Карпатах
Співачка насолоджується компанією сина, який зараз на канікулах, в Буковелі. Родина відвідала комплекс багатовікових дерев’яних будинків із ремісничими й мистецькими майстернями та зоопарком. Також Кароль наважилась на спуски з засніжених гір.
"Вперше на лижах. Крутий челендж, що єднає", — лаконічно підписала відео Тіна.
@tinakarol
Вперше на лижах. Крутий челендж, що єднає ❤️ #тінакароль #tinakarol♬ оригинальный звук - Tina Karol
Також 38-річна співачка показала місцеві краєвиди та прогулялась босоніж по снігу. Щодо сина, то окрім катання на лижах Тіна його не показувала.
Зазначимо, що син Тіни Кароль живе та навчається у Великій Британії із семирічного віку. Співачка розповідала, що Веніаміном там піклується українська родина. Його батько, продюсер Євген Огір помер від онкології, коли хлопцю було лише чотири роки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Тіна Кароль зачарувала сімейними кадрами зі своїм 15-річним сином. Також ми розповідали, як Андрій Бєдняков з родиною зустрів Новий рік в Карпатах.
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