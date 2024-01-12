Каменських розповіла про сенси свого концептуального шоу "Я — Україна"

Співачка Настя Каменських (NK). Фото: менеджмент артистки

Співачка Настя Каменських (NK) опублікувала на своєму офіційному YouTube-каналі велике концертне шоу "Я — Україна", яке зібрало аншлаг у столичному палаці "Україна". Режисером-постановником виступив креативний директор "Євробачення-2023" від України Герман Нєнов. Вони розповіли про сенси шоу. Водночас Каменських оголосила дати другої половини свого туру.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артистів.

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Про шоу Насті Каменських

Шоу було поділено на чотири складові, в кожній з яких був свій меседж і свій символізм. Концерт розпочався з ностальгічного блоку — із тих треків, з яких розпочиналась кар’єра артистки і які публіка любить вже багато років.

"Для мене важливим було почати шоу саме з треку "Тримай", адже ця пісня про те, як важливо триматись разом і простягати руку допомоги тим, хто цього потребує. І зараз вона актуальна як ніколи, адже українцям дуже необхідно об'єднуватися і триматися разом", — розповіла NK.

Масштабне та концептуальне шоу було створене всього лише за чотири з половиною місяці. Що, за словами режисера-постановника Германа Нєнова, який працює з Настею вже багато років, для такої події є дуже стислими строками. Бо зазвичай на подібне йде від дев’яти місяців до року.

"Світло, графіка, костюми — усе було створене за цей проміжок часу. Вперше за мою кар'єру на шоу не було генпрогону. Через повітряні тривоги, комендантську годину та інші нюанси сучасних реалій ми мали значно менше часу, тому чотири останні пісні Настя взагалі не репетирувала", — прокоментував Герман Нєнов.

Головним символом шоу "Я — Україна" стало Сонце. За словами режисера-постановника це не є випадковим, адже українці є світлою нацією, яка випромінює світлу енергію.

Вже в березні цього року Настя Каменських відправиться в другу частину туру "Я — Україна". Графік концертів NK опублікувала у себе в соцмережах.

"Нагадаю, що ми вже придбали автомобілі для військових та розіслали допомогу родинам ВПО, у дитбудинки та лікарні з минулих концертів. Попереду тільки більше", — підсумувала Каменських.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Каменських підкорює Латинську Америку піснею про заборонене кохання. Також ми розповідали, що Каменських презентувала іспанську та українську версії нової пісні.