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Каменских рассказала о смыслах своего концептуального шоу "Я — Україна"

12 января 2024 19:28
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Стас Кожушко
Редактор
Каменских рассказала о смыслах своего концептуального шоу "Я — Україна"
Певица Настя Каменских (NK). Фото: менеджмент артистки
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Певица Настя Каменских (NK) опубликовала на своем официальном YouTube-канале большое концертное шоу "Я — Україна", собравшее аншлаг в столичном дворце "Україна". Режиссером-постановщиком выступил креативный директор "Евровидения-2023" от Украины Герман Ненов. Они рассказали о смыслах шоу. В то же время Каменских объявила о дате второй половины своего тура.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артистов.

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О шоу Насти Каменских

Шоу было разделено на четыре составляющие, у каждой из которых был свой месседж и свой символизм. Концерт начался с ностальгического блока — с тех треков, с которых начиналась карьера артистки и публика любит уже много лет.

"Для меня важно было начать шоу именно с трека "Тримай", ведь эта песня о том, как важно держаться вместе и протягивать руку помощи тем, кто в этом нуждается. И сейчас она актуальна, как никогда, ведь украинцам очень необходимо объединяться и держаться вместе", — рассказала NK.

Масштабное и концептуальное шоу было создано всего за четыре с половиной месяца. Что, по словам режиссера-постановщика Германа Ненова, который работает с Настей уже много лет, для такого события очень сжатые сроки. Так как обычно на подобное уходит от девяти месяцев до года.

"Свет, графика, костюмы — все было создано за этот промежуток времени. Впервые за мою карьеру на шоу не было генпрогона. Из-за воздушных тревог, комендантского времени и других нюансов современных реалий у нас было значительно меньше времени. Поэтому четыре последние песни Настя вообще не репетировала", — прокомментировал Герман Ненов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by German Nenov (@german.nenov)

Главным символом шоу "Я — Україна" стало Солнце. По словам режиссера-постановщика это не случайно, ведь украинцы являются светлой нацией, которая излучает светлую энергию.

Уже в марте этого года Настя Каменских отправится во вторую часть тура "Я — Україна". График концертов NK опубликовала у себя в соцсетях.

"Напомню, что мы уже приобрели автомобили для военных и разослали помощь семьям ВПЛ, в детдома и больницы с прошлых концертов. Впереди только больше", — подытожила Каменских.

Напомним, ранее мы писали, что Каменских покоряет Латинскую Америку песней о запретной любви. Также мы рассказывали, что Каменских представила испанскую и украинскую версии новой песни.

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