Потап та Каменських показали фото втрьох — хто склав їм компанію

Репер Потап та співачка Настя Каменських. Фото: Instagram/realpotap

Репер Олексій Потапенко, більш відомий як Потап, заінтригував підписників новим фото зі своєю дружиною, співачкою Настею Каменських (NK). На спільному знімку зіркова пара позувала не вдвох.

Відповідна публікація з’явилась в соцмережах Потапа.

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На чорно-білому фото Олексій та Настя сидять за столом, поруч з яким стоїть відомий музичний продюсер Томаш Лукач. Репер не вказав в публікації геолокацію. Але згідно з профілем Лукача в Instagram, він живе за кордоном, і останні знімки зроблені в Дубаї (Об’єднанні Арабські Емірати).

У підписі до фотографії Потап повідомив англійською мовою, що вони працюють над новим музичним матеріалом. Томаш опублікував ідентичне фото і написав іспанською: "Це магія — працювати разом і створювати щось особливе". Каменських же зробила репост у своїх сторіз і жодних деталей не додала.

Зазначимо, останнім часом зіркова пара була в Колумбії та США. Нещодавно Каменських відвідала Україну, де відіграла декілька концертів в рамках свого туру. Втім останні шоу на заході країни вона скасувала за "технічних причин".

Щодо Томаша Лукача, то він співпрацював з багатьма артистами, які відмічали його в соцмережах. Однією з них була, наприклад, співачка Світлана Лобода.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Каменських презентувала пісню, в якій звернулась до ангела. Також ми розповідали, що Настя Каменських сфотографувалась на червоній доріжці разом з нареченим голлівудської акторки Меган Фокс.