Потап та Каменських показали фото втрьох — хто склав їм компанію

Каменських та Потап показали, з ким спільно проводять час
Репер Олексій Потапенко, більш відомий як Потап, заінтригував підписників новим фото зі своєю дружиною, співачкою Настею Каменських (NK). На спільному знімку зіркова пара позувала не вдвох.
Відповідна публікація з’явилась в соцмережах Потапа.
Потап та Каменських в компанії музичного продюсера
На чорно-білому фото Олексій та Настя сидять за столом, поруч з яким стоїть відомий музичний продюсер Томаш Лукач. Репер не вказав в публікації геолокацію. Але згідно з профілем Лукача в Instagram, він живе за кордоном, і останні знімки зроблені в Дубаї (Об’єднанні Арабські Емірати).
У підписі до фотографії Потап повідомив англійською мовою, що вони працюють над новим музичним матеріалом. Томаш опублікував ідентичне фото і написав іспанською: "Це магія — працювати разом і створювати щось особливе". Каменських же зробила репост у своїх сторіз і жодних деталей не додала.
Зазначимо, останнім часом зіркова пара була в Колумбії та США. Нещодавно Каменських відвідала Україну, де відіграла декілька концертів в рамках свого туру. Втім останні шоу на заході країни вона скасувала за "технічних причин".
Щодо Томаша Лукача, то він співпрацював з багатьма артистами, які відмічали його в соцмережах. Однією з них була, наприклад, співачка Світлана Лобода.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Каменських презентувала пісню, в якій звернулась до ангела. Також ми розповідали, що Настя Каменських сфотографувалась на червоній доріжці разом з нареченим голлівудської акторки Меган Фокс.
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