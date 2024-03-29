Потап и Каменских показали фото втроем — кто составил им компанию

Каменских и Потап показали, с кем совместно проводят время
Рэпер Алексей Потапенко, более известный как Потап, заинтриговал подписчиков новым фото со своей женой, певицей Настей Каменских (NK). На совместном снимке звездная пара позировала не вдвоем.
Соответствующая публикация появилась в соцсетях Потапа.
Потап и Каменских в компании музыкального продюсера
На черно-белом фото Алексей и Настя сидят за столом, рядом с которым стоит знаменитый музыкальный продюсер Томаш Лукач. Рэпер не указал в публикации геолокацию. Но согласно профилю Лукача в Instagram, он живет за границей, и последние снимки сделаны в Дубае (Объединении Арабские Эмираты).
В подписи к фотографии Потап сообщил по-английски, что они работают над новым музыкальным материалом. Томаш опубликовал идентичное фото и написал на испанском: "Это магия — работать вместе и создавать что-то особенное". Каменских же сделала репост в своих сториз и никаких деталей не добавила.
Отметим, что в последнее время звездная пара была в Колумбии и США. Недавно Каменских посетила Украину, где отыграла несколько концертов в рамках своего тура. Впрочем, последние шоу на западе страны она отменила по "техническим причинам".
Относительно Томаша Лукача, он сотрудничал со многими артистами, которые отмечали его в соцсетях. Одной из них была, например, певица Светлана Лобода.
Напомним, ранее мы писали, что Каменских представила песню, в которой обратилась к ангелу. Также мы рассказывали, что Настя Каменских сфотографировалась на красной дорожке вместе с женихом голливудской актрисы Меган Фокс.
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