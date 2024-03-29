Потап и Каменских показали фото втроем — кто составил им компанию

Рэпер Потап и певица Настя Каменских. Фото: Instagram/realpotap

Рэпер Алексей Потапенко, более известный как Потап, заинтриговал подписчиков новым фото со своей женой, певицей Настей Каменских (NK). На совместном снимке звездная пара позировала не вдвоем.

Соответствующая публикация появилась в соцсетях Потапа.

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На черно-белом фото Алексей и Настя сидят за столом, рядом с которым стоит знаменитый музыкальный продюсер Томаш Лукач. Рэпер не указал в публикации геолокацию. Но согласно профилю Лукача в Instagram, он живет за границей, и последние снимки сделаны в Дубае (Объединении Арабские Эмираты).

В подписи к фотографии Потап сообщил по-английски, что они работают над новым музыкальным материалом. Томаш опубликовал идентичное фото и написал на испанском: "Это магия — работать вместе и создавать что-то особенное". Каменских же сделала репост в своих сториз и никаких деталей не добавила.

Отметим, что в последнее время звездная пара была в Колумбии и США. Недавно Каменских посетила Украину, где отыграла несколько концертов в рамках своего тура. Впрочем, последние шоу на западе страны она отменила по "техническим причинам".

Относительно Томаша Лукача, он сотрудничал со многими артистами, которые отмечали его в соцсетях. Одной из них была, например, певица Светлана Лобода.

Напомним, ранее мы писали, что Каменских представила песню, в которой обратилась к ангелу. Также мы рассказывали, что Настя Каменских сфотографировалась на красной дорожке вместе с женихом голливудской актрисы Меган Фокс.