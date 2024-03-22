Каменських після масштабного обстрілу випустила трек, в якому звернулась до ангела

Співачка Настя Каменських. Фото: менеджмент артистки

Українська співачка NK | Настя Каменських розповіла історії людей, які бачили смерть. Зірка випустила нову пісню "Не облиш мене". Ця пісня — сповідь людини, яка розуміє, що її життя може обірватись у будь-який момент.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артистки.

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Каменських на пісню надихнули реальні люди

За словами Каменських, на створення пісні "Не облиш мене" її надихнули реальні історії людей. Спілкуючись із військовими та волонтерами, які неодноразово були за крок до смерті, співачка каже, що майже усіх таких людей об'єднувало одне: зустрівшись зі смертю, вони розуміли, яке швидкоплинне життя, і починали, як ніколи гостро його цінувати.

"Навіть після таких темних ночей, як сьогодні була в Україні, ми маємо берегти світло у собі та своїх серцях. Сьогодні у мене премʼєра пісні, на створення якої нас надихнули історії реальних людей", — коментує співачка.

Артистка сподівається, що цей трек підтримає всіх, хто кожен день переживає за коханих і рідних, які перебувають на нулі чи в окупації.

"Цією піснею я звертаюсь до Ангела та до вищих сил і молюсь, щоб якнайшвидше збулася мрія кожного українця: зрозуміти, що твоїм найдорожчим людям більше нічого не загрожує", — говорить Настя Каменських.

Нагадаємо, "Океан Ельзи" випустив вперше за багато років англомовний трек. А Маша Єфросиніна прокоментувала ранковий обстріл.