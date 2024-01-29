Каньє Вест після "голих фото" заборонив дружині користуватися соціальними мережами

Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: Rachpoot.com

Каньє Вест заборонив своїй дружині Б'янці Ченсорі використовувати соціальні мережі, щоб захистити її від негативних коментарів. Друзі жінки вважають, що це ще одна тактика для подальшої "ізоляції" її.

Про це пише Daily Mail.

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ЗМІ вже писали про тривалі побоювання її друзів, що 46-річний репер маніпулює нею. Попри те, що близькі дружини репера навіть втручаються в її стосунки і його "контроль", її чоловік, схоже, змінив її ставлення до соціальних мереж.

Репер Каньє Вест з дружиною. Фото: instagram.com/kanyewest/

"У Б’янки завжди були соціальні мережі, і вона була в них активна, поки не вийшла заміж за Каньє. Він не хоче, щоб вона мала це, тому що думає, що їй буде боляче, якщо їй доведеться читати неприємні речі, які говорять люди. Він переконав її, що, оскільки вона тепер зірка, вона повинна залишатися загадкою, і це моторошно для тих, хто її знає, оскільки це здається ще однією формою контролю", — ділиться інсайдер.

"Він виставляє її оголеність у своєму власному акаунті, щоб контролювати її. Це тривожно, і, відгороджуючи її від світу, він змушує її ставати все більш і більш ізольованою. Вона носить те, що він хоче, ходить, куди він хоче, і робить те, що він хоче, тому що у неї насправді немає іншого вибору. Вона пройшла шлях від його дизайнера до його дружини, яка, на жаль, не є оплачуваною посадою. Вона в пастці", — додає джерело.

Раніше Каньє наказав своїй дружині "ніколи не говорити" — і видав їй набір правил, за якими вона повинна жити, включаючи конкретну їжу, яку вона може їсти, і що вона може одягати. Інсайдери стверджували, що Б'янка Ченсорі "підкоряється" Каньє, тому що він переконав її, що вони мають "королівський" статус.

"У Каньє є набір правил для Б'янки, які включають в себе ніколи не говорити та одягати те, що він хоче, щоб вона одягала. Вона також зобов'язана їсти певну їжу та тренуватися, навіть якщо Каньє не тренується", — розповів інсайдер.

Б’янка та Каньє таємно одружилися в грудні 2022 року, лише через місяць після того, як він завершив розлучення з 43-річною Кім Кардашьян.

Дизайнерка, дочка відомого австралійського гангстера, виросла в районі вищого класу в Мельбурні та відвідувала престижну гімназію Carey Baptist Grammar School.

Один з її колишніх однокласників раніше описував її як "соціального метелика, який дружив з усіма", перш ніж здобути популярність.

Пара постійно демонструвала дивне вбрання під час виходу на публіку, причому Б’янку часто помічали в голих колготках і тілесних топах. Цього місяця він поділився серією відвертих знімків своєї дружини в Instagram. Він спочатку опублікував три фотографії Б'янки для своїх 18,4 мільйона підписників, показуючи її одягнену в чорне бікіні та стрінги.

Нагадаємо, Каньє Вест та його епатажна дружина взяли паузу в стосунках.

Раніше Каньє Вест примудрився засмутити родину своєї дружини.