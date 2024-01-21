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Каньє Вест показав скандальні фото оголеної дружини на їхній кухні

21 січня 2024 09:00
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Каньє Вест показав скандальні фото оголеної дружини на їхній кухні
Репер Каньє Веста з дружиною. Фото: instagram.com/talkzambianmusic/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Репер Каньє Вест знову привернув увагу громадськості до своєї дружини, Б'янки Чензорі, опублікувавши фотографії, на яких вона постає в новому відвертому образі. На більшості знімків Б'янка знята зі спини в прозорій білизні тілесного кольору, а також чорних чоботях і чорному латексі.

Знімки репер виклав у своєму Instagram.

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На одному зі знімків Б'янка розмішує ложкою у тарілці якусь субстанцію. Каньє вирішив уточнити, що це "пшеничні вершки" — каша, яка готується з пшеничного манної крупи.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Підписники музиканта знову почали обурюватися, що він знущається з дружини: раніше його вже звинувачували в тому, що він змушує Б'янку одягатися надто зухвало. За словами інсайдерів, цього зовсім не розуміє і екс-дружина Каньє, Кім Кардаш'ян.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ye (@kanyewest)

Нещодавно Каньє публічно освідчився Б'янці у коханні у день її народження. І, до речі, кажуть, що саме Цензорі натиснула на чоловіка, щоб той записав 40-хвилинне вибачення перед єврейським народом, щоб загладити провину та повернути прихильність публіки. Раніше репера звинувачували в антисемітизмі, через що він втратив багато великих контрактів. Друзі Б'янки турбувалися, що Каньє своєю поведінкою наражає дружину на небезпеку.

"Зважаючи на все, що відбувається навколо Ізраїлю, Каньє ставить себе на лінію вогню і може стати дуже легкою мішенню через те, наскільки він доступний. Це жахає всіх, хто знає Б'янку", — розповів інсайдер.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Він зазначив, що Вест та Ченсорі вже отримували погрози, через що друзі Б'янки почали писати їй повідомлення, в яких висловлювали свою занепокоєння. Каньє прочитав усі листування, щоб переконатися, що його дружина не спілкується з іншим чоловіком.

Нагадаємо, Каньє Вест продає маєток без вікон, який мав переробити на бомбосховище.

Раніше дружина Каньє Веста змусила його записати вибачення перед євреями.

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